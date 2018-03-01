В Сети появился первый трейлер украинской картины "Дикое поле" - экранизации романа "Ворошиловград" Сергея Жадана.

В центре сюжета - молодой политтехнолог по имени Герман. Он возвращается из Харькова в родной город на Донбассе. Там живет его брат, который управляет бензоколонкой. По приезду Герман узнает, что бизнес его брата хотят отнять местные бандиты, а старые друзья занимаются не совсем легальными делами.

Главный герой оказывается перед дилеммой: помочь брату и друзьям, или вернуться домой.

Отметим. в 2014 году британское радио BBC назвало роман книгой десятилетия.

Съемки ленты начались 31 июля 2017 года в Старобельске - родном городе Сергея Жадана. Именно в нем происходят события, описанные в романе "Ворошиловград".

Главные роли в картине исполнили Олег Москаленко, Алексей Горбунов, Владимир Ямненко, Руслана Хазипова, Георгий Поволоцкий, Евгения Муц, Игорь Портянко и другие. В эпизодической роли появляется и сам писатель Сергей Жадан.

В широкий прокат картина выйдет осенью 2018 года.

Внимание, в видео присутствует ненормативная лексика.