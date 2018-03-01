Россияне массово загружают пиратских "Киборгов"

Украинский фильм "Киборги" стал очень популярным среди россиян.
Об этом рассказал режиссер картины Ахтем Сеитаблаев на 5 канале.
"Мне как раз написали, что очень много просмотров пиратской версии в России", – рассказал режиссер.
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Вместе с тем, он добавил, что не преувеличивает влияния ленты на сознание россиян.
"Я бы не преувеличивал и не говорил, что фильм может изменить чье-то мировоззрение, но если человек, живущий в России, увидев фильм "Киборги", начнет ставить сам себе какие-то вопросы, то это уже очень круто", – считает Сеитаблаев.
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