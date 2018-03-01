Россияне массово загружают пиратских "Киборгов"

При этом Сеитаблаев не преувеличивает влияния ленты на сознание граждан РФ

Украинский фильм "Киборги" стал очень популярным среди россиян.

Об этом рассказал режиссер картины Ахтем Сеитаблаев на 5 канале.

"Мне как раз написали, что очень много просмотров пиратской версии в России", – рассказал режиссер.

Вместе с тем, он добавил, что не преувеличивает влияния ленты на сознание россиян.

"Я бы не преувеличивал и не говорил, что фильм может изменить чье-то мировоззрение, но если человек, живущий в России, увидев фильм "Киборги", начнет ставить сам себе какие-то вопросы, то это уже очень круто", – считает Сеитаблаев.

Напомним, Фокус рассказал, зачем смотреть военную драму "Киборги".