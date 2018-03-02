Компанию Харви Вайнштейна продадут за полмиллиарда долларов

Руководство Weinstein Company смогло добиться успешного итога переговоров о продаже компании кинопродюсера Харви Вайнштейна. Инвесторы приобретут часть активов компании за 500 миллионов долларов.
Об этом пишет издание The Wall Street Journal, на которое ссылаются мировые СМИ.
275 миллионов долларов будут потрачены на запуск новых проектов. В то же время остальная часть суммы будет потрачена на погашение долгов кинокомпании.
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Она была продана в связи с секс-скандалом, который несколько месяцев назад разгорелся вокруг Харви Вайнштейна. Многие знаменитости обвинили кинематографиста в домогательствах и изнасилованиях.
Напомним, россияне массово загружают пиратских "Киборгов".