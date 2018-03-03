Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Культура » Во Франции вручили кинопремию "Сезар"

Во Франции вручили кинопремию "Сезар"

Во Франции вручили кинопремию "Сезар"
Фото: RTL.fr

Почетный приз в этом году получила Пенелопа Крус

03.03.18 158
000

Премию "Сезар" как лучшему фильму года во Франции вручили картине "120 ударов в минуту" режиссера Робена Кампийо. Об этом сообщает LIGA.net.

Картина, рассказывающая о деятельности ассоциации по борьбе со СПИДом Act Up в первые годы эпидемии, завоевала призы в шести категориях: лучший фильм, лучший актер второго плана, лучший молодой актер, лучшая музыка, лучший оригинальный сценарий и лучший монтаж.

Второй фаворит церемонии призов "Сезар", историческая драма Альбера Дюпонтеля "До свидания там, наверху", получила призы в пяти категориях, в том числе за лучшую режиссуру. Историческая фреска, снятая по одноименному роману гонкуровского лауреата Пьера Леметра, получила также приз за лучший сценарий-экранизацию, лучший декор и лучшие костюмы.

Фильм "Нелюбовь" российского режиссера Андрея Звягинцева получила "Сезар" как лучший иностранный фильм года.

Лучшей актрисой была названа Жанн Балибар, сыгравшая главную роль в фильме о французской певице Барбаре режиссера Матье Амальрика. Сезаром за лучшую мужскую роль, который получил 36-летний Сван Арло, был отмечен неожиданный успех дебютной ленты "Мелкий фермер". Фильм, рассказывающий о владельце небольшого фермерского хозяйства, который пытается спасти своих коров в момент вспышки эпизоотии "коровьего бешенства", был отмечен также призом за лучший режиссерский дебют и призом лучшей актрисе второго плана, его получила Сара Жиродо.

Сезар лучшему документальному фильму был присужден картине Рауля Пека I am not your negro, рассказывающей о борьбе афроамериканцев за гражданские права.

Почетный приз премии "Сезар" в этом году получила испанская актриса Пенелопа Крус.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Кто получит "Оскар": фавориты и тёмные лошадки 90-й церемонииУраганные бабки. Зачем смотреть экшен "Погоня за ураганом"Marvel по просьбе Тони Старка перенесла на неделю раньше премьеру новых "Мстителей"
Топ-10
  1. Земная сотня. Как живут бойцы Майдана четыре года спустя 5576
  2. Закат двуликого Януса. Сможет ли президент Украины вернуть доверие Запада 20184
  3. Демарш бессилия. Что хотел показать Украине Арсен Аваков 10525
  4. Я хочу роман, который избавлял бы от яда и злости, – каталонский писатель Жауме Кабре 2795
  5. Исцели себя сам. Как получить помощь в период запуска медреформы 1809
  6. Сотворение славян. Как археолог Евгений Синица ищет корни и разрушает мифы 24822
  7. Кремлёвский банкет. Как Сталин пил за здоровье Гитлера 6852
  8. В гробу карманов нет. Фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин о песнях, которые приходят во сне 2241
  9. Любить ушами. Как "Ухо" помогает расслышать новую музыку 2106
  10. Время упадка. Лучшие книги февраля 691
  1. Приватбанк объяснил сбой с переводами 14422 / 17740
  2. Будапешт обвинил Украину в "брутальной атаке" на права нацменьшинств 4708 / 5335
  3. Газпром расторгает все контракты с Украиной 3987 / 4317
  4. Президент-слабак. Зачем Путин включил "психа" 3455 / 4173
  5. Бойня вагнеровцев в Сирии: появилось видео 3290 / 3760
  6. Россия вновь пустила поезда через Украину 3100 / 8764
  7. Google, YouTube, Facebook и Twitter дали всего час на удаление опасного контента 2939 / 3179
  8. В Украине введено ограничение потребления газа 2236 / 2563
  9. Заложники Мадуро. Как Венесуэла скатывается за грань цивилизации 1784 / 2056
  10. Украина усилила границу с Румынией 1737 / 1999
  1. Солнце, воздух и вода. Реальна ли зелёная энергетика для Украины 19 / 1098
  2. Президент-слабак. Зачем Путин включил "психа" 18 / 4173
  3. Будапешт обвинил Украину в "брутальной атаке" на права нацменьшинств 16 / 5335
  4. Google, YouTube, Facebook и Twitter дали всего час на удаление опасного контента 11 / 3179
  5. Заложники Мадуро. Как Венесуэла скатывается за грань цивилизации 11 / 2056
  6. Приватбанк объяснил сбой с переводами 11 / 17740
  7. Газпром расторгает все контракты с Украиной 11 / 4317
  8. Крайним будете. Что принесет бизнесу новый сезон проверок 10 / 1219
  9. Россия вновь пустила поезда через Украину 7 / 8764
  10. Когда искусство показало зубы. Иван Семесюк о рождении на Майдане "Мистецького Барбакана" 6 / 1526
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.