Вышел в прокат фильм "Иней" литовского режиссера Шарунаса Бартаса, созданный совместно Литвой, Украиной, Польшей и Францией.

Об этом пишет НВ.

Лента, премьера которой состоялась в рамках двухнедельника режиссеров на Каннском кинофестивале в 2017 году, вышла на экраны украинских кинотеатров с третьей попытки. Для сравнения, на родине режиссера фильм о войне в Украине вышел еще 15 августа прошлого года, а в Польше – в середине февраля 2018-го.

По словам режиссера Бартаса, события в Украине во время последнего Майдана стали для него очень сильным потрясением, а российская агрессия, которая последовала за ним, – напоминанием о событиях в родной Литве в 90-е годы.

Основной месседж картины – это то, как войну воспринимают обычные граждане, в том числе иностранцы, знания о ситуации в Украине у которых крайне невелики. Сами же военные действия, которые до сих пор продолжаются на Донбассе, является фоном для истории главных персонажей.

По сюжету, молодая пара из Литвы Рокас (Мантас Янчаускас) и Инга (Лия Макнавичуте) соглашаются доставить в Киев гуманитарный груз для украинских военных. В результате стечения обстоятельств молодые люди оказываются у самой линии огня и, встретив на пути сомнительного сообщника (Анджей Хира) и журналистку, которая работает в горячих точках (Ванесса Паради), людей, которые готовы помочь и предоставить крышу даже во времена страшных событий.

Съемки картины проходили непосредственно на линии фронта, с участием местного населения и украинских военных, которые в это время несли службу в зоне АТО. Все персонажи, которых встречают Рокас и Инга, – это не прописанные в сценарии роли, в случайные реальные истории, которые были вплетены в фильм.