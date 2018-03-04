В Санкт-Петербурге госпитализировали Бориса Гребенщикова

У музыканта якобы проблемы с сердцем

Музыканта, лидера группы "Аквариум" Бориса Гребенщикова госпитализировали в одну из больниц Санкт-Петербурга. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Андрея Макаревича.

Певец рассказал изданию, что Бориса Гребенщикова попросила не делать информацию о госпитализации "достоянием общественности".

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По информации источника телеканала "Санкт-Петербург", причиной обращения к медикам стала болезнь сердца. В январе 2009 года в Берлине музыканту сделали операцию по шунтированию.

Напомним, Борис Гребенщиков является одним из роданачальников русского рока. Он радился в Санкт-Петербурге в 1953 году, а в 1972 году основал рок-группу "Аквариум".