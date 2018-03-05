Ведущим церемонии является американский комик Джимми Киммел, который вел "Оскар" и в прошлом году.
В ролике-тизере предстоящего награждения Киммел шутит, что снова позвать его ведущим – худшее, что могли придумать организаторы "Оскара".
Напомним, кого в этом году Американская киноакадемия номинировала на премию.
В главной категории "Лучший фильм" выдвинуты картины: "Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Форма воды", "Секретное досье", "Призрачная нить" "Леди Берд", "Ловушка", "Дюнкерк", "Темные времена" и "Зови меня своим именем".
На звание лучшего режиссера претендуют Кристофер Нолан ("Дюнкерк"), Джордан Пил ("Ловушка"), Грета Гервиг ("Леди Берд"), Пол Томас Андерсон ("Призрачная нить") и Гильермо дель Торо ("Форма воды").
Лучшего актера американским киноакадемикам придется выбирать среди Тимоти Шаламе ("Зови меня своим именем"), Дэниэла Дэй-Льюиса ("Призрачная нить"), Дэниэла Калуя ("Ловушка"), Гэри Олдмана ("Темные времена") и Дензела Вашингтона ("Роман Израэл, Esq".).
Лучшей актрисой могут стать Салли Хокинс ("Форма воды"),Френсис МакДорманд ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури"), Марго Робби ("Тоня против всех"), Сирша Ронан ("Леди Берд") и Мэрил Стрип ("Секретное досье").