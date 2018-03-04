Букмекеры предсказали вероятного победителя песенного конкурса "Евровидение-2018", который пройдет с 8 по 12 мая в Лиссабоне. Имя фаворитов обнародовано на сайте Eurovisionworld.com.

По прогнозам букмекеров, победителем Евровидения, скорее всего, станет представительница Эстонии Элина Нечаева с песней La Forza (Сила). Композиция певицы на итальянском языке сочетает в себе оперную и электронную музыку.

Нечаева является россиянкой, ей 27 лет. Классическому вокалу она училась в Эстонской академии музыки и театра.

Второе место прогнозируют Болгарии, а замыкает тройку лидеров Чехия с песней Lie to Me Миколаса Джозефа.

При этом Беларусь, которую на Евровидении представит украинец ALEKSEEV, находится на 14 месте в рейтинге. Украина (Mеlovin - Under the Ladder) пока на 20 позиции.