Победителей (не) судят. Чем запомнится "Оскар"-2018

В этом году обладателей золотых статуэток объявили без оказий. Однако не всё прошло гладко. В подборке Фокуса — самые яркие номинанты и самые обсуждаемые лауреаты популярной кинопремии

90-я церемония вручения кинопремии "Оскар" запомнится победой "тёмных лошадкок", торжеством справедливости, игнором достойных фильмов, заигрыванием жюри с публикой, а также призывом требовать "инклюзивный райдер".

Лучший фильм и режиссёр

Премия за лучший фильм досталась Гильермо дель Торо ("Формула воды"). Эта картина претендовала на 13 статуэток, выиграла четыре (лучший фильм, лучшая режиссура, лучшая музыка к фильму, лучшая работа художника-потановщика).

Появление картины в шорт-листе номинантов сопровождалось крупным скандалом: Дэвид Зиндель, сын Пулитцеровского лауреата Пола Зинделя, обвинил создателей фильма в плагиате. Потомок именитого драматурга заявил, что "Формула воды" списала сюжет пьесы "Позволь мне услышать твой шёпот", написанной его отцом в далёком 1969-м. Об этом со ссылкой на The Guardian писали многие западные СМИ.

Как в ранней пьесе Зинделя, так и в оскароносной картине дель Торо главная героиня — уборщица секретной лаборатории. Обе женщины кормят "подопытного кролика", танцуют перед аквариумом под мелодию любви и принимают решение выпустить пленника на волю. Как ни странно, их планы освобождения тоже очень схожи. Разница в том, что уборщица из пьесы спасала дельфина, а её коллега из "Формулы" — амфибию.

Семья Зинделя потребовала от создателей "Формулы воды" признать, что они "вдохновлялись" пьесой их именитого родственника. Команда Гильермо дель Торо заверила: ни до, ни во время работы над картиной этой пьесы их режиссёр не читал.

Скандал по поводу авторских прав стал одним из факторов, понизивших рейтинг фильма в глазах букмекеров. В числе более вероятных претендентов на победу называли "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" и "Леди Бёрд". Режиссёр последнего, Грета Гервиг, стала пятой в истории кинопремии женщиной-режиссёром, номинированной в "мужской" категории "Оскара".

Фото: ru.euronews.com

И всё же трофей достался "Формуле". По вполне понятным причинам: киноакадемия уже который год кокетничает с массовым зрителем. С тем, который вырос на сказке о красавице и чудовище и очень любит, когда всякому уродцу в финале истории достаётся хоть сколько-нибудь любви.

Лучший фильм на иностранном языке

Украинским претендентом на "Оскар" в этой категории стала картина "Уровень чёрного" Валентина Васяновича. Однако в шорт-лист премии наш фильм не попал.

Фигурантов "короткого списка" лучших фильмов на иностранном языке было девять. В их числе картины, которые были высоко оценены на 70-м Каннском кинофестивале ("Квадрат" Рубена Эстлунда получил "Золотую пальмовую ветвь", а "Нелюбовь" Андрея Звягинцева — приз жюри), а также лауреат "Золотого глобуса" ("На пределе" Фатиха Акина).

Победила "Фантастическая женщина" чилийского режиссёра Себастьяна Лелио. Ранее история о транссексуалке, скорбящей по умершему мужу и отстаивавшей своё место под солнцем, получила специальный приз на 67-м Берлинском кинофестивале. Жюри назвало картину лучшим фильмом, освещающим проблемы гомосексуалистов.

"Меня поразило то, насколько чилийский фильм смог быть универсальным, определяя проблемы, остро нуждающиеся в дискуссии, связанные с транссексуалами, проблемой неравенства женщин и насилием, это фильм, соответствующий духу времени", — пояснил в комментарии для Remezcla один из членов Американской киноакадемии.

Лучший документальный фильм

Лучший полнометражный документальный фильм — "Икар" Брайана Фогеля, который рассказывает о допинг-скандале в российской олимпийской сборной.

Американскому режиссёру удалось связаться и подружиться с Григорием Родченковым, главой Московской антидопинговой лаборатории. В доверительных скайп-беседах Фогель и его зритель узнают: в РФ действует настоящая программа по "усовершенствованию" спортсменов. Диалоги, репортажи, газетные заголовки и съёмки скрытой камерой показывают: в РФ "мы за ценой не постоим" — задача государственной важности.

Впрочем, о победе любой ценой гораздо ярче и убедительнее повествовал другой номинант — "Последние люди Алеппо" Ферраса Файядана. Сирийский режиссёр снимал спасателей, работающих в разгромленном городе воюющей страны. Его лента стала победителем фестиваля "Сандэнс". Но с "Оскаром" не срослось.

Лучший оператор

68-летний оператор Роджер Дикинс выиграл золотую статуэтку с 14-й попытки. "Наконец-то" — таким хештегом встретили новость поклонники маэстро.

Почерк оператора Дикинса сложно спутать с чьим-либо. Самые известные его работы — "1984", "Сид и Нэнси", "Побег из Шоушенка", "Игры разума", "Как трусливый Роберт Форд убил Джесси Джеймса", "Сомнение", "007: Координаты "Скайфолл" и "Убийца". Премию Американской киноакадемии художник получил за фильм "Бегущий по лезвию 2049".

Лучший оригинальный сценарий

В этой номинации критики и букмекеры ставили на мастодонта драматургии — оскароносного Мартина МакДонаха. Однако его "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" остались без награды.

Лучшим сценарием была признана работа Джордана Пила ("Прочь"). Несмотря на то, что дебют 39-летнего комика был представлен сразу в четырёх номинациях (лучшая режиссура, лучший фильм, лучшая мужская роль и лучший сценарий), победа стала неожиданностью даже для самого сценариста.

"Прочь" — сатирический фильм ужасов с элементами детектива. В центре истории — белая семья, которая проделывает психоделические эксперименты над темнокожими соотечественниками. Похоже, прошлогодний скандал об игнорировании цветных художников на "Оскаре" Голливуд воспринял слишком буквально.

Лучшая мужская роль

"Оскар достался актеру с тёмным прошлым". Такой заголовок интернет-ресурс Daily Beast выбрал не случайно. Ссылаясь на NY Daily News, журналисты напоминают: на счету у Гари Олдмана не только классно сыгранная роль Черчилля в "Тёмных временах", но и семейный скандал. Экс-супруга обвинила Олдмана в том, что он ударил её телефонной трубкой при детях.

"Справедливо ли поощрять тех, кто позволяет себе недостойное поведение?" — вторят ресурсу соцсети.

Если не ковыряться в грязном белье, золотая статуэтка — достойное вознаграждение за преображение, на которое актёр пошёл ради роли британского премьера. За время съёмок Олдман выкурил 400 сигар, приноровился носить костюм вполовину собственного веса и работал с килограммами косметики на физиономии. (Кстати, грим и причёски тоже принесли "Тёмным временам" статуэтку в соответствующей номинации.)

Лучшая женская роль

Свой первый "Оскар" за лучшую женскую роль Фрэнсис МакДорманд получила в 1997-м ("Фарго" братьев Коэнов). В этот раз кинокритики высоко оценили её актёрскую игру в "Трёх билбордах на границе Эббинга, Миссури".

Получая награду, МакДорманд призвала коллег-женщин встать и аплодировать друг другу. В своей благодарственной речи актриса также призвала не игнорировать права меньшинств, соглашаться на роли только на условиях "инклюзивного райдера". Как разъясняет LA Times, оскароносная актриса — за участие в открытых для любого пола, расы и сексуальной ориентации проектах.

Лучший короткометражный мультфильм

Шестикратный чемпион НБА Коби Брайант покинул церемонию с новой неспортивной наградой. Фильм "Дорогой баскетбол", который мировая пресса трогательно окрестила "лентой-прощанием со спортом", был признан лучшим короткометражным мультфильмом.

Бывшая звезда "Лейкерс" не преминул отметить: "Как баскетбольные игроки мы обязаны закрыть свой рот и вести мяч, но я рад, что нам удалось сделать немного больше, чем это".