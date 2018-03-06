Слово из мультсериала "Симпсоны" добавили в американский словарь

Этим словом стал глагол embiggens

Слово из популярного анимационного сериала "Симпсоны" добавлено в американский словарь. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на ВВС.

Это глагол embiggens ("убольшает"). Как заявили в компании Merriam-Webster, слово означает "делать что-то большим или более дорогим, экспансивным". В словаре говорится, что глагол употребляется в разговорной речи и носит юмористический оттенок.

Слово впервые прозвучало в эпизоде "Лиза – бунтарь" в 1996 году, в котором школьникам показывали историю основателя города Спрингфилд.

В сериале слово embiggens используется также в девизе города Спрингфилд "Благородный дух убольшает и самого маленького человека" (A noble spirit embiggens the smallest man).

Сценарист "Симпсонов" Майкл Прайс поздравил своего коллегу Дэна Грини, который придумал это слово.