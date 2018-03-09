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Главная » Стиль жизни » Культура » Порошенко вручил Шевченковскую премию лауреатам 2018 года

Порошенко вручил Шевченковскую премию лауреатам 2018 года

Порошенко вручил Шевченковскую премию лауреатам 2018 года
Фото: Администрация президента

Премия вручена в категориях: литература, публицистика, музыкальное искусство, визуальное искусство и киноискусство

09.03.18 136
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В 204-ю годовщину со дня рождения великого Кобзаря президент Петр Порошенко вручил Шевченковскую премию восьми лауреатам 2018 года в категориях: литература, публицистика, музыкальное искусство, визуальное искусство и киноискусство. 

Церемония награждения состоялась в пятницу, 9 марта в Национальном музее Тараса Шевченко в столице, передает пресс-служба президента. 

Глава государства выразил благодарность членам Шевченковского комитета за работу, которую они провели в целях определения претендентов, ведь на получение высокой государственной награды претендовало почти семьдесят номинантов, и лишь восемь из них успешно преодолели гонку. 

Порошенко, в частности, отметил, что нынешняя лауреатка премии по литературе Эмма Андиевская не смогла приехать из Германии по объективным причинам, но подчеркнул, что она родилась в Донецке, хотя большую часть жизни прожила за границей, однако с Украиной в сердце и для Украины, и сейчас принадлежит к самым известным художникам украинского зарубежья. 

Лауреатом в категории "Публицистика" стал доктор исторических наук, директор Украинского научного института Гарвардского университета, автор книги "Ворота Европы. История Украины от скифских войн до независимости" Сергей Плохий. 

"Это фундаментальное научное исследование истории Украины, изданное сначала на английском, а потом на украинском языках, уже получило высокую оценку и на Западе и в отечественной научной среде. Европе нужна объективная научная правда об Украине", – отметил Порошенко. 

Лауреатом в категории "Музыкальное искусство" стала композитор Виктория Полевая, чьи композиции, по мнению музыковедов, одни из лучших в общей картине современной украинской музыки. 

В номинации "Визуальное искусство" победил художник Павел Марков, произведения которого, по словам Порошенко, постоянно экспонируются в престижных галереях мира. 

В категории "Кинематография" лауреатами стали четверо создателей современного украинского документального кино, а именно – режиссер цикла историко-документальных фильмов, посвященных Революции Достоинства, Владимир Тихий и соавторы фильмов: операторы Юрий Грузинов, Ярослав Пилунский и Сергей Стеценко. 

Отметим, лицам, удостоенным Национальной премии, присваивается звание лауреата Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко и вручаются Диплом и Почетный знак лауреата. Также в состав премии входит денежная награда, которая в сравнении с 2017 годом не изменилась и составила 240 тыс. грн каждому из награжденных.

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