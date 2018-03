Канат над пропастью. Лучшие сериалы марта

"Доверие" / Trust

Создатель: Саймон Бофой

В главных ролях: Харрис Дикинсон, Дональд Сазерленд, Хилари Суонк

Премьера: 25 марта

Британец Дэнни Бойл стал знаменитым после выхода фильма "На игле" (1994) о сложной, но нескучной жизни друзей-наркоманов. А в 2008 году он получил "Оскар" за жизнеутверждающую драму "Миллионер из трущоб". "Доверие" — не первый телепроект Бойла. Он работал на ТВ ещё в начале карьеры, а в 2014-м запустил недооценённый сериал "Вавилон". Новый телепроект "Доверие" основан на реальных событиях — речь пойдёт о похищении внука миллиардера Жан Пола Гетти в 1973 году. Тогда похитители потребовали $17 млн, но Гетти месяцами отказывался платить, мотивируя это так: "У меня 14 внуков, если я сегодня заплачу один пенни, тогда у меня будет 14 похищенных внуков". Дэнни Бойл снял три эпизода шоу, которое придумал его партнёр по "Миллионеру из трущоб" сценарист Саймон Бофой.

"Джессика Джонс" / Jessica Jones

Создатель: Мелисса Розенберг

В главных ролях: Кристен Риттер, Дэвид Теннант, Майк Колтер

Премьера: 8 марта

В международный женский день выходит второй сезон "Джессики Джонс", история супергероини, которая разрывается между ролями цепкого частного детектива, неутомимого борца с преступностью и жалеющего себя алкоголика. И у Джессики достаточно причин для жалости к себе: вся её семья погибла в автокатастрофе, над ней проводили эксперименты (что и привело к появлению сверхспособностей), насиловали и держали в плену. "Ты не супергерой, ты тикающая бомба", — говорят ей недоброжелатели. В новых сериях Джессика узнает, что на самом деле произошло с ней и с её родителями, попробует справиться с болью и гневом, которые она глушит алкоголем, ну и надерёт зад всяким плохишам, конечно. Шоу основано на комиксе "Шпионка" от Marvel и выходит в онлайн-кинотеатре Netflix в рамках полномасштабного сотрудничества с легендарным комиксовым издательством. Кроме "Джессики Джонс" на Netflix за последние несколько лет появились другие супергеройские сериалы: "Сорвиголова", "Люк Кейдж", "Железный кулак", "Защитники" и "Каратель". Руководит проектом сценаристка "Декстера" Мелисса Розенберг. Во втором сезоне "Джессики Джонс" будет тринадцать эпизодов.

"Миллиарды" / Billions

Создатели: Брайан Коппельман, Дэвид Левин, Эндрю Росс Соркин

В главных ролях: Дэмиэн Льюис, Пол Джаматти, Мэгги Сифф

Премьера: 25 марта

Финансовый триллер "Миллиарды" придумал журналист The New York Times Эндрю Росс Соркин — он вдохновился реальной историей "крестового похода" Прита Бхарара, прокурора штата Нью-Йорк, против махинаций на Уолл-стрит. За свои подвиги Бхарара даже угодил на обложку журнала Time с заголовком "Этот человек громит Уолл-стрит". "Миллиарды" — не буквальная экранизация событий, а скорее перепевы "по мотивам". Здесь харизматичного финансиста (его играет звезда "Родины" Дэмиэн Льюис) берёт на прицел федеральный прокурор, которого исполнил лауреат "Золотого глобуса" Пол Джаматти. Но это не классическая история про охотника и жертву — здесь охотниками оказываются оба героя, и они готовы кого угодно бросить в капкан, лишь бы повесить голову заклятого врага на стену. В новом сезоне шоу перетягивание каната продолжится в опасной близости к пропасти, причём для обоих героев. В разработке "Миллиардов" Соркину помогли Брайан Коппельман и Дэвид Левин, авторы "Тринадцати друзей Оушена", хотя для журналиста это не первый опыт в кино — экранизация его бестселлера Too Big to Fail с успехом вышла на HBO. В третьем сезоне шоу заявлено двенадцать серий.

"Подлый Пит" / Sneaky Pete

Создатели: Брайан Крэнстон, Грэм Йост

В главных ролях: Джованни Рибизи, Марин Айрлэнд, Марго Мартиндейл

Премьера: 9 марта

"Подлый Пит" — совместный проект Грэма Йоста (сценарист культовой "Скорости") и лауреата "Золотого глобуса" Брайана Крэнстона (главное лицо сериала "Во все тяжкие"). В центре внимания мошенник Мариус — он вышел из тюрьмы и втёрся в доверие к пожилой паре, выдавая себя за их давно пропавшего внука по имени Пит. Вот только семья, частью которой стал фальшивый Пит, оказалась не такой уж безобидной. Герой запутывается в новых криминальных схемах, хотя он-то давно хотел порвать с нечестной жизнью. Ситуация осложняется ещё и тем, что в новой семье Пит находит по-настоящему родственных ему людей, и ради них он готов на многое. "Подлый Пит" появился в эфире онлайн-гиганта Amazon ещё летом 2015-го, прошёл сквозь процедуру зрительского отбора и получил заказ на первый сезон. Сейчас выходит второй, и теперь ложного Пита ждёт вынужденная встреча с Питом настоящим, а у его тихого семейного счастья появится вполне конкретная цена — $11 млн. Именно столько мать настоящего Пита умудрилась украсть у каких-то головорезов. Искусству возвращать чужие долги и будут посвящены все десять эпизодов шоу, которые выйдут в день премьеры.

"Хэп и Леонард" / Hap and Leonard

Создатели: Ник Дамичи, Джим Микл

В главных ролях: Майкл Кеннет Уильямс, Джеймс Пьюрфой, Луис Госсетт мл.

Премьера: 7 марта

Кабельный канал SundanceTV прославился серьёзными драмами: "Вершина озера" и "Ошибки прошлого" вывели сериалы на уровень арт-кино. Позже боссы канала решили освоить новый жанр — криминально-комедийный. "Хэп и Леонард" — это адаптация серии книг Джо Р. Лэнсдэйла о двух друзьях-неудачниках, которые всё время влипают в неприятности. В первом сезоне они ныряли за миллионом долларов, запакованных в багажнике машины, которая затонула в реке, кишащей аллигаторами. Во втором распутывали убийство родственника, связанного с наркотиками и детской порнографией. Новые серии расскажут историю из книги Лэнсдэйла "Мамба для двух медведей" — в ней герои отправляются на поиски темнокожей девушки, пропавшей в техасском городке, где всем заправляет расистская организация Caucasian Knights, одно из воплощений ку-клукс-клана. Руководят проектом Ник Дамичи и Джим Микл, ранее снявшие триллер "Холод в июле" по другой книге Лэнсдэйла. По их словам, они не хотели превращать "Хэпа и Леонарда" в сложную драму: "Мы решили сделать настоящий палп, с чёрным юмором и кровавым криминалом". В третьем сезоне "Хэпа и Леонарда" будет шесть серий.

"Готэм" / Gotham

Создатель: Бруно Хеллер

В главных ролях: Бен МакКензи, Шон Пертви, Донал Лог

Премьера: 1 марта

"Готэм" — история юного Брюса Уэйна, который всё ближе к тому, чтобы стать на путь Бэтмена, и копа Джеймса Гордона, сражающегося с преступностью фактически в одиночку. "Готэм — город, который катится в ад", — добавляют местные жители. И в четвёртом сезоне ад развёрзся окончательно: кроме жестоких и проблемных антигероев вроде Пингвина или Загадочника, в Готэме нашлось место для бессмертной мафии, когтей Женщины-кошки и широкой улыбки Джокера. Это броуновское движение персонажей, и каждый из них хочет чего-то своего. Такой размах можно частично объяснить тем, что застройкой "Готэма" руководит Бруно Хеллер, написавший грандиозный исторический сериал "Рим". Четвёртый сезон шоу продолжится с самого интересного — с полномасштабного вторжения Джокера.