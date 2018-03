Норвегию на Евровидении-2018 в Португалии снова представит Александр Рыбак, победивший на Евровидении в 2009 году.

Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

Музыкант поедет в Лиссабон с песней That's How You Write A Song ("Так сочиняется песня").

Отметим, по прогнозам букмекеров, победителем Евровидения, скорее всего, станет представительница Эстонии Элина Нечаева с песней La Forza (Сила). Композиция певицы на итальянском языке сочетает в себе оперную и электронную музыку.

В тройку призеров также войдет Болгария и Чехия. Украина (Mеlovin - Under the Ladder) пока на 20 позиции.

