Умер французский дизайнер Юбер де Живанши

В понедельник, 12 марта, в возрасте 91 года скончался основатель модного дома Givenchy Юбер де Живанши.

О смерти известного дизайнера сообщило издание Le Monde.

"Месье де Живанши скончался во сне 10 марта, его племянники и племянницы, а также их дети скорбят", - сообщил СМИ модельер Филипп Венет.

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Маркиз Юбер Джеймс Марсель Таффен де Живанши появился на свет 20 февраля 1927 года в протестантской семье французского дворянина на севере Франции в городе Бове.

В возрасте 17 лет он переехал в Париж, где поступил в Школу изящных искусств и работал ассистентом у различных модельеров.

В 1952 году Живанши основал модный дом Givenchy, который выпускает одежду, парфюмерию и аксессуары. Он работал с такими известными личностями как актриса Одри Хепберн и первая леди США Жаклин Кеннеди.

Напомним, ранее стало известно, что на 82 году жизни умер актер Олег Табаков.