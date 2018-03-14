Герои Игры престолов погибнут, - НВО

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Variety.

Сейчас готов полностью сценарий. Актеры и другие члены съемочной команды уже ознакомились с деталями нового эпизода. Также прочитали окончательный текст сценаристов руководство телеканала HBO, где транслируются серии фильма.

"Это был действительно мощный момент в нашей жизни и карьере", – заявила старший вице-президент Франческа Орси, говоря о читке сценария.

По ее словам, до того момента никто из актеров "Игры престолов" не видел нового текста, и во время прочтения один за другим они начали "погибать".

Орси также сказала, что финальному сценарию аплодировали стоя в течение 15 минут.

Напомним, "Игра престолов" получила 38 престижных премий "Эмми". В последнем сезоне автор цикла "Песнь льда и пламени" писатель Джордж Мартин выступит исполнительным продюсером. Выход финального сезона официально назначен на апрель 2019 года.