Внука Аллы Пугачевой срочно госпитализировали

Внук звезды российской эстрады Аллы Пугачевой музыкант Никита Пресняков во время катания на скейтборде получил травму.

Врачи диагностировали у Преснякова-младшего растяжение, пишет tele.ru.

Однако позднее выяснилось, что Никита все-таки сломал ногу.

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На данный момент он находится на лечении в одной из московских клиник. Также ему предстоит пройти длительный курс реабилитации.

Сам же певец отметил, что инцидент его нисколько не напугал и сразу же после восстановления он планирует продолжить занятия экстремальными видами спорта.

Напомним, ранее лидер рок-группы "Аквариум" музыкант Борис Гребенщиков перенес все ближайшие концерты на лето из-за того, что попал в реанимацию.