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Главная » Стиль жизни » Культура » В Нидерландах обнаружили неизвестную картину Рембрандта

В Нидерландах обнаружили неизвестную картину Рембрандта

В Нидерландах обнаружили неизвестную картину Рембрандта
Фото взято с сайта ZN.ua

Портрет неизвестного юноши мог быть написан художником в 1634 году

16.05.18 277
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В Нидерландах обнаружили ранее неизвестную картину голландского художника Рембрандта Харменса ван Рейна. 

Об этом сообщает Newsone со ссылкой на нидерландское издание NRC Handelsblad.

По мнению экспертов, портрет неизвестного юноши мог быть написан художником в 1634 году.

Предполагается, что картина называется "Портрет молодого человека" и является частью диптиха.

Картину полтора года назад приобрел историк искусства и арт-диллер Ян Сикс на аукционе Christie's. Тогда стоимость картины составила 137 тысяч фунтов стерлингов (185,7 тысяч долларов).

Предполагалось, что картину написал один из учеников Рембрандта, вместе с тем, 15 экспертов подтвердили, что она принадлежит кисти великого художника. Вероятно, в будущем полотно снова будет выставлено на торги.

Напомним, ранее в шкафу австрийской пенсионерки нашли утерянную картину Густава Климта под названием Zwei Liegende ("Двое лежат").

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