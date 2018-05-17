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Просто смехотворно. Кому понравится "Дэдпул-2"
Кадр из фильма

Просто смехотворно. Кому понравится "Дэдпул-2"

В украинских кинотеатрах стартовал прокат "Дэдпула-2" — фильма о самом нетипичном супергерое нашего времени. И хулигану в красном костюме есть чем порадовать публику

Ярослав Золотников - 17.05.18 591
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В первом фильме болтливый наёмник Дэдпул спас даму сердца, отомстил злодею и теперь наслаждается отдыхом, параллельно задумываясь о создании семьи и посвящая себя любимой работе (читайте — жестокой мокрухе). Но у судьбы другие планы. Она сводит героя с подростком, нуждающимся в спасении от злодея из будущего по имени Кейбл. А поскольку своих сил герою не хватает, ему приходится созвать суперкоманду, способную дать отпор угрозе.

Уже успели закатить глаза, подумав, "ох, очередной комикс"? Что ж, откатывайте их обратно, потому что "Дэдпул-2" не комикс. Это скорее убойная комедия по мотивам супергеройского кино. Обтягивающие костюмы, фантастические способности и спецэффектный мордобой здесь выглядят приправой к потоку словесных и визуальных шуток.

Назвать "Дэдпул-2" просто смешным — всё равно что сказать: в космосе душно и прохладно. Купив билет на фильм, будьте готовы к тому, что зал чуть ли не ежеминутно будет сотрясать оглушительный хохот. Впрочем, в фильме такое количество острот, что упустить одну-две совсем не страшно. Семья, отношения, расизм, сексизм и прочие измы — Дэдпул готов шутить над чем угодно, хотя его коронной темой остаётся кино.

Райан Рейнольдс, исполняющий главную роль в фильме и входящий в число сценаристов "Дэдпула-2", охотно потешается над своими прошлыми работами в кино

Киноманы найдут здесь массу пародий и ссылок на популярные картины прошлого и нынешнего века, а уж поклонники супергеройских фильмов будут просто в восторге. Болтливый наёмник безжалостно проедется по штампам кинокомиксов и экшенов на потеху целевой аудитории подобных фильмов.

Впрочем, не стоит думать, что "Дэдпул-2" — кино исключительно для тех, кто в теме. Картина способна развеселить почти любого зрителя, за что стоит сказать отдельное спасибо дубляжу. Нетрудно догадаться, что местами украинская версия начисто игнорирует первоисточник.

Коронный номер Дэдпула — пробивание четвёртой стены, любит он и поговорить со зрителем

Важная оговорка. Если вы брезгливо относитесь к шуткам ниже пояса, то веселья от просмотра у вас поубавится. Дэдпулу не нужны намёки, он бьёт прямо в лоб, как подросток, входящий в пубертатный период.

Знакомое лицо. Это Джош Бролин, который продолжает раздавать тумаки Мстителям в образе Таноса

Фильм полностью оправдывает свой рейтинг R, демонстрируя массу кровопролитного и до нелепости жёсткого экшена. Но это вовсе не означает, что от него не захватывает дух. В фильме множество схваток, выполненных с почти балетной грацией, и эффектных трюков, безбашенность которых гарантировала бы исполнителям премию Дарвина, решись они на подобное в реальном мире.

Эту сцену вы запомните надолго!

Приятное ощущение смазывается отнюдь не выдающимися визуальными эффектами. Компьютерная графика в картине даже не пытается походить на что-то реальное. Поклонники супергероя, возможно, скажут, что создатели сделали это умышленно, чтобы подчеркнуть ироничный тон "Дэдпула-2". Может, и так, но всё же от многомиллионного блокбастера ожидаешь чего-то большего.

"Дэдпул-2" — не кино подтекстов, находок или актёрских свершений. Это ураганный коктейль из кровопролитного экшена и юмора за гранью фола с очевидным уклоном в пользу последнего. Это незлобивая шпилька в адрес супергеройских фильмов, сделанная преданными поклонниками массового кинематографа. Наконец, это просто лёгкий летний блокбастер, под который можно с удовольствием скоротать вечер. Пожалуй, этого вполне достаточно, чтобы не пропустить его прокат в кинотеатрах.

Стоит ли смотреть "Дэдпул-2"?

Да, если:

- Вы забыли, что значит смеяться до слёз, но очень хотите вспомнить.

- Когда стартует прокат очередного фильма по комиксам, вы инстинктивно тянетесь к кошельку.

- Вы считаете, что нравственный уровень киногероев никакого значения не имеет.

- Вам пришёлся по вкусу первый фильм, и вы хотите точно такого же, но в квадрате.

Нет, если:

- Вы не переносите вида крови и насилия.

- Вам приятнее созерцать потолок, чем смотреть кинокомикс.

- Скабрезные шутки перестали веселить вас ещё в старших классах школы.

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