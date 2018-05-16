Названы лучшие фильмы про зомби в истории кино

Составлен ТОП-10 в истории кинематографа фильмов ужасов про зомби. Киноэксперты отбирали главные драматические ленты, поставив экшн-составляющую на второй план, передает портал Vulture.
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В перечень попали хоррор-мелодрама "Тепло наших тел" с Николасом Холтом, драма "Зараженная" с Арнольдом Шварценеггером, вышедший в 2016-м американский триллер "От этого песок становится красным" и южнокорейская лента "Вопль".
Также в список вошли фильмы "Новая эра Z", "Тут одна", "Голодные Z" и "Оно приходит ночью".
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Завершает перечень ирландская картина "Третья волна зомби" с Эллен Пейдж в главной роли.
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