Бенедикт Камбербэтч сыграет вдохновителя Brexit

В отношении прототипа персонажа до сих пор ведется расследование

Бенедикт Камбербэтч сыграет в фильме о выходе Великобритании из Евросоюза. Его героем станет Доминик Каммингс — глава кампании в поддержку Brexit - Vote Leave.

Об этом сообщает The Guardian.

Фильм выйдет на экраны в начале 2019 года, незадолго до того, как закончится переходный период, и Великобритания окончательно выйдет из состава ЕС.

Планируется, что двухчасовой фильм покажут на Channel 4.

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Сценарий ленты основан на книгах редактора британской газеты Sunday Times Тима Шипмена и экс-директора по связям с общественностью правительства Британии Крэйга Оливера.

Сейчас британские власти ведут расследование относительно участия Доминика Каммингса в кампании Vote Leave. В частности, его подозревают в нарушении правил расхода средств.

Напомним, в Британии обвинили в связях с российской разведкой миллиардера и основателя исследовательского центра Legatum Institute, который выступал за Brexit, Кристофера Чандлера.