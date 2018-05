Ранее популярный американский бойз-бенд Backstreet Boys снял новый клип. Это первая видеоработа группы за последние пять лет.



Видео на песню "Don't Go Breaking My Heart" (Не уходи, разбивая мне сердце) опубликовано на официальном Youtube-канале колектива.



В этом году группа отпраздновала своё 25-летие. В честь юбилея коллектив возобновляет концертную деятельность.





Как сообщает People, коллектив в июле отправится в тур Backstreet Boys: Large Than Life, который продлится до ноября текущего года и будет состоять из 21 шоу.



Песня "Don't Go Breaking My Heart" войдет в новый альбом "In a World Like This", который группа планирует выпустить в 2018 году.



Ранее Фокус писал, что распавшаяся в начале 1980-х годов шведская группа ABBA впервые за 35 лет записала новые песни.