Ди Каприо в новом фильме сыграет американского президента

Американский "оскароносный" актер Леонардо Ди Каприо снимется в новом фильме Стивена Спилберга в роли президента США Улисса Гранта.
Об этом пишет The Hollywood Reporter.
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Улисс Грант - 18 президент США. Кроме актерской роли Ди Каприо также выступит в качестве продюсера фильма. Известно, что его компания Appian Way приобрела права на биографию президента авторства Рона Чернова.
Учитывая, что Стивен Спилберг планирует заняться новым фильмом об Индиане Джонсе, а также ремейком Вестсайдской истории, то в настоящее время неизвестно, когда стартуют съемки именно этого фильма.
Что касается Леонардо Ди Каприо, то он готовится к съемкам в фильме Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде".