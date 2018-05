Любовь в открытом космосе. 10 лучших видеоклипов мая

Alina Pash – Bitanga

Если СССР — родина слонов, то колыбель рэпа — Закарпатье. И ясно же, что американское "йе" — лишь отголосок закарпатского "йо", которое каждый младенец Раховского района — от посёлка Великий Бычков до Выдрички — учится произносить раньше, чем "мама" и "дай". По крайней мере Алина Паш утверждает, что её первым словом было именно "йо".

Закарпатский рэп в клипе на песню "Битанга" (буквально — "хулиганка") — это невероятно колоритно. Это ужгородская синагога и поля сухой кукурузы, утренние горы в молочном тумане и 40 видов цветов из разных уголков Закарпатья. Все поместились в это короткое видео, йо.

The Hardkiss – "Мелодія"

Юлия Санина, солистка украинской группы The Hardkiss, давно хотела написать песню о счастливой любви. О безграничном обожании, простоте и сложности отношений. О светлой любви, далёкой, как космос, и близкой, как поцелуй. Хотела сочинить беззаботную пастораль, а получилась, как обычно у The Hardkiss, драма.

Вокал с трагическим надрывом, серьёзные и возвышенные пассажиры, застрявшие в вечном зале ожидания, гимн любви в открытом космосе и одиночество на борту межгалактического корабля превращают всю эту затею в древнегреческую трагедию в компьютерных декорациях.

Childish Gambino – This Is America

На первый взгляд новая работа Childish Gambino — злой шарж на Америку, где беззаботность соседствует с убийствами. Но если копнуть глубже, то сюжет клипа ещё сложнее, чем "Улисс" Джеймса Джойса. Выкрашенный известью ангар — государство белых, штаны вокалиста похожи на брюки конфедератов — рабовладельцев времён Гражданской войны, сцена расстрела детского хора — это воспоминание о том, как в 2015 году расстреляли прихожан африканской церкви. Критики и комментаторы YouTube уже пару недель бьются над этими и другими загадками, а видео тем временем уверенно набирает количество просмотров.

The Weeknd – Call Out My Name

Поклонники The Weeknd уверены: песня Call Out My Name посвящена Селене Гомес. Канадский рэпер помог ей справиться с депрессией после разрыва с Джастином Бибером, а она-то его использовала. "Кажется, я был лишь твоей очередной остановкой, пока ты не могла определиться, — говорит певец. — Ты просто тратила моё время попусту, а сама была на вершине".

Переживания певца вплелись в тёмно-синие ночи пустынного города, его крики рассыпаются стаями летучих мышей, а в числе слушателей — лишь чучела диких животных. Видеоработа рекомендуется к просмотру всем любителям нуара.

Calvin Harris, Dua Lipa – One Kiss

У режиссёров есть выражение "снять красивый брак", и отбракованное, пересвеченное видео явно в тренде. Келвин Харрис, лидирующий в списке Forbes самых высокооплачиваемых диджеев, верен эстетике ретро-клипов с тряпичными декорациями, картонными костюмами и эффектом зажёванных VHS-кассет. В этот раз "король электропопа" уложил на сверкающий песок 22-летнюю британскую вокалистку Дуа Липа, прославившуюся ещё в 14 лет своими каверами на YouTube. Результат совместной работы Calvin Harris и Dua Lipa настолько странно хорош, что наверняка станет главной песней надвигающегося лета.

Joyner Lucas & Chris Brown – I Don't Die

Два симпатичных темнокожих парня читают рэп, легко переходя от скороговорки к напевному проговариванию. Joyner Lucas и Chris Brown и поодиночке выдавали качественный продукт, а в дуэте и вовсе перешли в ранг непобедимых и бессмертных. По крайней мере именно об этом речь в их песне I Don’t Die. В видеоролике к песне фигурируют два заключённых, приговорённых к казни, которых тюремщики никак не могут убить. Совсем как в бородатом анекдоте про рабочих в газовой камере: "Плитку в штабе можешь выложить?" — "А сколько заплатишь?" — "По тридцатке за метр…" — "Дверь закрой с той стороны".

Janelle Monáe – I Like That

Говорят, Жанель Монэ собиралась посвятить себя актёрской карьере и выступать на Бродвее. Но увлеклась музыкой и вот уже лет восемь безгранично ей предана. Тексты её песен, прямо скажем, простоваты, но вот замысловатые образы, которые она примеряет на себя в клипах, тешат глаз. Одна из сцен в новой видеоработе канадской клипмейкерши Лэйси Дюк на песню I Like That оформлена в красно-чёрно-белых тонах и выводит героиню в образе супрематической богини. Другая — персидские узоры и живой павлин. Третья — молочная ванная на синем ковре и два розовых фламинго, бродящие по периметру.

Grisly Faye – Fall For Me

Украинка Маргарита Куличова весной 2014 года в Варшаве создала электронный проект Grisly Faye. Проект объединяет городские шумы с птичьим пением и шелестом леса, а инфантильный бит — с чувственным вокалом. До недавнего времени самым популярным был релиз Khvylyam, но теперь девушка воскресила свою раннюю работу Fall For Me, снабдив её редкой изобретательности графическим клипом. Автор анимации, дизайнер Марина Кизилова, вырисовывала эту историю об одиночестве год и четыре месяца, зашифровав в ней реальную историю вокалистки.

Ariana Grande – No Tears Left To Cry

В качестве промо к этому релизу Ариана Гранде разгуливала по Диснейленду в свитере с перевёрнутой вверх тормашками надписью No tears left to cry, а её друзья-знаменитости публиковали селфи в таких же свитерах в Instagram. Песню поклонники ждали — Ариана хранила творческое молчание после трагедии в Манчестере, когда на её концерте в результате теракта погибли люди. Девушка выпустила песню и клип о дезориентации и потере почвы под ногами. Режиссёр видео — знаменитый Дейв Мейерс, превративший эту историю в невероятное ночное антигравитационное путешествие.

Jason Derulo – Colors

Американский певец Джейсон Деруло представил официальный гимн чемпионата мира по футболу 2018 года. Турнир пройдёт в России, Украина его бойкотирует, а потому среди реющих в кадре флагов украинского нет. YouTube-комментаторам предложили найти флаги своих стран на видео, так что вместо слов поддержки или негодования под этим клипом — лишь перечень стран. Песня вряд ли претендует на звание хита, но 20–30 млн просмотров благодаря болельщикам всё равно наберёт. Джейсон Деруло собирается исполнить её на стадионе "Лужники" перед матчем Россия — Саудовская Аравия.