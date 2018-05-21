Британский певец Эд Ширан стал обладателем звания лучшего исполнителя года по версии Billboard Music Awards.
Об этом отмечено на сайте издания Billboard.
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Артист также оказался самым продаваемым музыкантом. Помимо этого, композиция Ширана Shape of You лидировала в номинации "лучших радиохит".
Еще одним триумфатором церемонии стал американский рэпер Кендрик Ламар. Он стал обладателем наград, в частности, в номинациях "Лучший рэп-исполнитель" и "Лучший альбом чарта Billboard 200" (пластинка DAMN).
Певицей года стала американка Тейлор Свифт.
Звание лучшей группы получил инди-рок-коллектив Imagine Dragons. Коллектив также победил в категориях "Лучший рок-альбом" (Evolve) и "Лучшая рок-песня" (Believer).
Ранее Фокус писал, что слушатели радиостанции Smooth Radio составили Топ-500 лучших песен всех времен. Лидером стала песня Perfect музыканта из Британии Эда Ширана. Всего в рейтинг вошло четыре песни музыканта, три из которых оказались в Топ-20.