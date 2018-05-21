Эд Ширан стал обладателем звания лучшего исполнителя года

Британский певец Эд Ширан стал обладателем звания лучшего исполнителя года по версии Billboard Music Awards.

Об этом отмечено на сайте издания Billboard.

Артист также оказался самым продаваемым музыкантом. Помимо этого, композиция Ширана Shape of You лидировала в номинации "лучших радиохит".



Еще одним триумфатором церемонии стал американский рэпер Кендрик Ламар. Он стал обладателем наград, в частности, в номинациях "Лучший рэп-исполнитель" и "Лучший альбом чарта Billboard 200" (пластинка DAMN).





Певицей года стала американка Тейлор Свифт.



Звание лучшей группы получил инди-рок-коллектив Imagine Dragons. Коллектив также победил в категориях "Лучший рок-альбом" (Evolve) и "Лучшая рок-песня" (Believer).

Ранее Фокус писал, что слушатели радиостанции Smooth Radio составили Топ-500 лучших песен всех времен. Лидером стала песня Perfect музыканта из Британии Эда Ширана. Всего в рейтинг вошло четыре песни музыканта, три из которых оказались в Топ-20.