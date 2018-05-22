Организаторы перенесли дату проведения "Евровидения" в Израиле

Организаторы "Евровидения-2019" решили перенести дату проведения песенного конкурса.
В 2019 году "Евровидение" пройдет не в начале, а в конце мая. Конкурс состоится 21 и 23 мая (полуфиналы), а финал запланирован на 25 число. Хотя обычно он проводится в первой половине месяца.
О причинах такого неожиданного решения Европейского вещательного союза пока не сообщается. Однако поклонники всерьез обеспокоены, ведь конец мая в Израиле всегда очень жаркий.
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В качестве места проведения конкурса по-прежнему рассматриваются две площадки в Иерусалиме - Pais Arena и Teddy Stadium, сообщают "Рамблер новости".
Напомним, в 2018 году победителем Евровидения стала израильская певица Нетта.
По результатам голосования национальных жюри первое место в конкурсе занял представитель Австрии Сезар Семпсен. Украине профессиональные жюри отдали последнее - 26-е место.
Победителем зрительского голосования стала Нетта Барзилай от Израиля. Украине зрители отдали 7-е место.