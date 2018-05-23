Умер автор "Американской пасторали" Филип Рот

В возрасте 85 лет умер популярный американский писатель Филип Рот. За всю жизнь он издал более 30 романов. Последний из них вышел в свет в 2009 году.



Об этом сообщает Би-би-си.

Филип Рот неоднократно номинировался на Нобелевскую премию по литературе, но так и не получил ее. Однако Рот собрал большинство других престижных литературных наград, в том числе Пулитцеровскую премию 1998 года за "Американскую пастораль" и Международную Букеровскую премию 2011 года.



В 2016 году вышла экранизация романа "Американская пастораль", режиссером которой выступил Юэн Макгрегор.



В 2005 году Рот стал третьим живым писателем, чьи произведения включены в фонд Американской библиотеки (Library of America). До него этой чести удостаивали Сола Беллоу и Юдору Уэлти.

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