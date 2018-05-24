Космический вестерн по мотивам эпопеи. Кому понравится фильм "Хан Соло. Звездные войны: Истории"

Второй полнометражный спин-офф культовой киносаги "Звездные войны" рассказывает о становлении прославленного космического контрабандиста. Несмотря на некоторую "картонность" персонажей и скупой юмор, фильму есть чем порадовать как фанатов вселенной Джорджа Лукаса, так и поклонников зрелищных блокбастеров

Далекая-предалекая галактика переживает смутные-пресмутные времена. Ситхи уже свершили свою месть, а новая надежда зародиться еще не успела. Этот промежуток между III и IV эпизодами "Звездных войн" занимает история молодого Хана Соло, делающего первые самостоятельные шаги по скользкой дорожке. Уже обаятельного, но еще не героического парня ожидают судьбоносные встречи, потери и приобретения.

"Хан Соло. Звездные войны: Истории" не похож на прочие фильмы о далекой-предалекой галактике. В кои-то веке на кону не стоит судьба вселенской демократии, в космической бездне не маячит очередная Звезда Смерти с заводским дефектом, а телекинетики-джедаи не постигают премудрости силы. Пожалуй, в этом и есть одно из главных достоинств картины. Легкомысленный тон позволяет следить за приключениями Соло и его будущих друзей, не отвлекаясь на масштабы вымышленной трагедии.

Фильм расскажет о зарождении дружбы Хана Соло и Чубакки

Историю плута и авантюриста выгодно подчеркивает стилистика вестерна. Здесь все как на Диком Западе: герои с сомнительными моральными качествами, злачные места с азартными играми, дерзкие ограбления, погони и перестрелки. Только место коней и револьверов заняли космолеты и бластеры, а каскадерские трюки заменили спецэффектами.

К слову, за последнее создателей фильма стоит похвалить. Экшен-сцены впечатляют и выглядят так сочно, что порой хочется поставить кино на паузу, чтобы хорошенько все рассмотреть.

С такими козырями можно не задаваться вопросом, стоит ли идти на "Соло", не посмотрев "Звездные войны". Развитие сюжета не поставит никого в тупик. Фанаты киновселенной без сладкого также не останутся, так как картина щедро приправлена культовыми предметами, событиями, и конечно, персонажами, знакомыми по классическим эпизодам саги.

Создатели фильма утверждают, что старый друг Хана Лэндо Калриссиан – бисексуал, но это совсем не очевидно



Казалось бы, в обойме "Соло" есть все, что нужно летнему блокбастеру. Однако в ней предостаточно холостых патронов. Мотивация персонажей выглядит, в основном, сомнительно, юмора как такового почти нет, а захватывающий и по-настоящему красивый экшен время от времени ставят на паузу ради дежурных диалогов.

Пол Беттани прекрасно изобразил главного антагониста, которому, увы, уделено слишком мало времени

В сложившихся условиях молодому актерскому ансамблю становится еще труднее выдержать сравнение со старым составом. Особенно Олдену Эренрайку. Это за его спиной маячит фигура Харрисона Форда, сделавшего Хана Соло любимцем публики. Ямайским бобслеистам было проще бороться за олимпийское золото, чем Олдену тягаться с таким авторитетом. Посему актер не стал этого делать, и создал своего Соло. Более наивного, более улыбчивого, более сердобольного. Сам Форд посчитал, что его преемник оказался достойным. Пожалуй, других рекомендаций не нужно.

Ожидания, предваряющие выход "Хан Соло: Звездные войны. Истории", трудно было назвать завышенными. Во-первых, фильм задумывался как абсолютно отдельная история, не имеющая критически важного значения для событий саги. Во-вторых, вскоре после начала съемок стало известно, что Фил Лорд и Кристофер Миллер покинули режиссерские кресла. И хотя на оба стула быстро уселся оскароносный Рон Ховард, такие смены коней на переправе не идут фильмам на пользу. В-третьих, создатели не могли работать без оглядки на многочисленных фанатов, которые видели Хана Соло лишь в исполнении Харрисона Форда.

Что из этого вышло? Ховард и компания сыграли лучшую партию с теми картами, которые были у них на руках. Создали веселый, не отягощенный чрезмерным пафосом и визуально привлекательный приключенческий фильм. Но в то же время не смогли сделать "Соло" чем-то большим, нежели просто спин-оффом во вселенной "Звездных войн". Впрочем, это еще не последняя раздача. В картине имеется очевидный задел на сиквел, а значит, лучшая партия Хана может быть еще впереди.

Стоит ли смотреть "Хан Соло: Звездные войны. Истории"?

Да, если:

- Вы считаете, что пару часов перестрелок, погонь и красивых спецэффектов в обмен на цену билета – это честная сделка;

- Вы храните Вукипедию в закладках браузера, знаете, кто стрелял первым, и вообще уверены, что "Звездных войн" мало не бывает.

Нет, если:

- Вы убеждены, что молодого Хана Соло может сыграть только Харрисон Форд, перенесенный из 1977-го в наши дни;

- Вы полагаете, что зрелищность и захватывающий экшен не оправдание другим недостаткам фильма.