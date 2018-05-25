Восемь женщин обвинили 80-летнего Моргана Фримена в домогательствах

В США сразу восемь женщин обвинили популярного киноактера Моргана Фримена в сексуальных домогательствах.



По их словам, ныне 80-летний Фримен совершал в отношении них непристойные действия на киносъемках и при других обстоятельствах



Об этом сообщает телекомпания CNN.

Одна из администраторов киногруппы рассказала, что Фримен часто позволял себе жесты и комментарии сексуального характера на съемках комедии "Уйти красиво" в 2015 году. По ее словам, актер, к примеру, пытался залезть ей под юбку с вопросом, надела ли она нижнее белье. Другие женщины говорили, что Фриман часто допускал неподобающие комментарии по поводу их фигуры.



По сообщению издания, Фримен пока не комментировал эти обвинения.

Ранее Морган Фримен оказался в центре секс-скандала. Его обвинили в сексуальной связи с его 33-летней приемной внучкой Иденой Хайнс.