"Чилдрен Кинофест-2018" объявил программу

С 25 мая по 3 июня более чем в 20 городах Украины пройдут показы пятого юбилейного фестиваля искусства кино для детей и подростков "Чилдрен Кинофест".



Об этом сообщается на сайте "Артхаус Трафик".



В конкурсную программу вошли семь фильмов для зрителей от 4 лет, отобранных на крупнейших европейских кинофорумах. Специальным событием этого года станет показ к 30-летию премьеры анимационного фильма "Остров сокровищ" режиссера Давида Черкасского.



Традиционно зрители выступают в роли жюри фестиваля и голосуют за фильмы, которые понравились им больше всего. Победитель международного конкурса будет выбран путем подсчета зрительских голосов и объявлен на церемонии закрытия в фестивальном центре, кинотеатре "Киевская Русь" 3 июня.

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Откроет фестиваль документальный фильм о дикой природе "Земля: Один потрясающий день". Фильм зовет зрителей в путешествие нашей планетой в компании различных животных, и показывает один день из их жизни. Специально для "Чилдрен Кинофеста" его озвучил Александр "Фоззи" Сидоренко из группы ТНМК.



Также в рамках "Чилдрен Кинофеста" зрителей ждет показ работ-финалистов второго конкурса короткометражных фильмов, снятых украинскими детьми в возрасте от 7 до 14 лет. Закроет фестиваль фильм-обладатель Гран-при "Чилдрен Кинофеста – 2017" – британское фэнтези "Молли Мун и волшебный учебник гипноза".



Зарегистрироваться может любой желающий – для этого нужно выбрать город и фильмы для просмотра, а также заполнить электронную форму на сайте "Чилдрен Кинофест".

Ранее Фокус писал, что в Киеве с 27 мая по 3 июня пройдет международный кинофестиваль "Молодость".