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Главная » Стиль жизни » Культура » Дэнни Бойл начнет снимать новую часть бондианы в декабре

Дэнни Бойл начнет снимать новую часть бондианы в декабре

Дэнни Бойл начнет снимать новую часть бондианы в декабре
Дэнни Бойл/Фото из открытых источников

Премьера фильма запланирована на осень 2019 года

25.05.18 21
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Режиссер Дэнни Бойл снимет 25-й фильм об агенте 007 Джеймсе Бонде. Об этом пишет The Guardian.

Съемки новой части бондианы начнутся в декабре. Роль Бонда исполнит Дэниел Крэйг, ранее сыгравший спецагента в лентах "007: СПЕКТР", "007: Координаты "Скайфолл"", "Квант милосердия" и "Казино Рояль".

"Мы рады сообщить, что блестяще талантливый Дэнни Бойл будет режиссером следующей части бондианы с Дэниелом Крэйгом в главной роли. Для Крейга этот фильм станет пятым по счету, где он предстанет в образе суперагента. в то же время сама лента станет 25-й по счету об агенте 007",-  отмечено в сообщении создателей франшизы.

Сценарий новой картины напишет Джон Ходж, работавший с Бойлом над фильмом "На игле".

"Оскароносный" Дэнни Бойл известен по таким лентам, как "Франкенштейн", "Миллионер из трущоб", "127 часов", "28 дней спустя", "Транс" и "Т2 Трейнспоттинг".

Ранее Фокус писал, что премьера фильма запланирована на осень 2019 года.

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