Кино и площади. Самые интересные события кинофестиваля "Молодость"

Люди, которые любят кино, не ходят его смотреть. Прокатчики рапортуют о рекордном увеличении сборов, но это происходит потому, что цены на билеты увеличились вдвое. Аудитория же активных киноманов неуклонно редеет. По данным исследовательского бюро Box Office Mojo, количество людей, которые ходили в кинотеатры США и Канады в 2017 году, снизилось на 5,8% по сравнению с 2016-м — до 1,24 млрд человек. Как отмечают исследователи, посещаемость упала до уровня 1992 года.

Другая важная особенность, которую отмечает статистика, — старение аудитории кинопоказов. Средний возраст самой крупной её части составляет 55 лет. Хуже всего ходит в кино молодёжь. Самые пессимистичные аналитики киноиндустрии называют этот феномен "поколенческим сдвигом". Чтобы смотреть кино, у молодёжи нет денег, зато есть стриминговые онлайн-сервисы и пиратские сайты, в конце концов. Миллениалам нет нужды покупать билеты и идти в кино, чтобы его посмотреть. Тем более если речь идёт об артхаусе, авторском кино. Сеть европейских кинотеатров в прошлом году провела опрос о главных проблемах независимых кинотеатров и инновациях, которые нужно внедрить, чтобы их решить. В результате 75% опрошенных считают, что потеря молодой аудитории — главная угроза их существованию. Чтобы воспитать в миллениалах привычку ходить в кино, европейские кинотеатры готовы на многое, включая сеансы с попутной кормёжкой, показы в школах и других необычных локациях (к примеру, на берегу реки) и занятия иностранными языками вместе с просмотром фильма.

Привлечь молодую аудиторию хотят и организаторы кинофестиваля "Молодость". В этом году он пройдёт не осенью, как прежде, а с 27 мая по 3 июня. И, главное, фестиваль перебирается на открытый городской простор. На Почтовой площади в Киеве установят большой экран и 500 мест для зрителей. Именно там пройдёт открытие "Молодости", а также будут бесплатно показывать кино — как из конкурсной программы, так и фильмы вне конкурса. Днём будут идти детские сеансы, а вечером — взрослые. Время и место выбрано удачно: выходные в честь Троицы будут длинными, горожане выйдут погулять на набережную. И, может, просмотр кино станет приятным опытом для утомлённой футболом публики.

Парады дебютов

"Молодость" — фестиваль дебютных фильмов, в нём есть зарубежная, украинская и молодёжная программы. В этом году они разнообразны и по жанрам, и по географии. Как рассказывает программный директор мероприятия Игорь Шестопалов, отечественное кино чувствует себя гораздо лучше. Полгода назад у "Молодости" был промежуточный национальный конкурс под названием "Пролог", и отборочная комиссия опасалась не набрать украинские дебюты на майское мероприятие. Однако всего за полгода выбрала 22 картины. А в зарубежных конкурсах кино не только европейское, есть дебюты из стран Востока и Нового Света.

Пусть слово "дебют" вас не пугает, это не домашнее видео, снятое "на коленке". Чтобы попасть на "Молодость", фильмы проходят проверку отборочной комиссии. Многие картины зарубежной программы уже были номинированы или победили в различных кинофестивалях по всему миру. К тому же в хороших дебютах можно увидеть знакомые нашему зрителю лица. К примеру, в скандинавском фильме "Зимние братья" играет Ларс Миккельсен, которого мы видели в сериалах "Шерлок", "Карточный домик" и "Убийство".

Где смотреть: Кинотеатры "Киев", "Украина", "Синема Сити Киев", Почтовая площадь — вечерние сеансы в 18:30 и 21:30.

Универсальные сюжеты

"Доки груша не родила, доти й лиха не було", — писал украинский романист Иван Нечуй-Левицкий в "Кайдашевой семье". Из школьной программы мы помним, что родные братья передрались из-за старой груши на меже — не могли поделить урожай. Этот сюжет присущ не только украинской литературе. В скандинавской внеконкурсной программе "Молодости" покажут исландскую чёрную комедию "Под деревом", где соседи начинают войну из-за тени, которую бросает дерево. Как и в "Кайдашевой семье", конфликт усиливается и закипает, но с поправкой на современные средства его ведения вроде веб-камер и огнестрельного оружия. Скандинавские чёрные комедии — особенный жанр. Они снимаются с фирменной неспешностью кадра и абсурдистскими диалогами в духе анекдотов про Штирлица. Получается не менее увлекательно, чем у классиков литературы.

Где смотреть: Кинотеатр "Синема Сити Киев", сеансы — 30 мая в 21:30, 1 июня в 19:00.

Драма подростка

У фестиваля "Молодость" есть и детская программа. Раньше организаторы ориентировались на юных киноманов с восьми лет, но в этом году программу переформатировали. Конкурс Ten Screen покажет подростковое кино для детей с 12 лет. "Это уже сознательные, развивающиеся молодые люди, и кино для них мы выбрали более серьёзное, не только развлекательное, но и драматическое", — рассказывает Игорь Шестопалов. В программе шесть фильмов. Среди них польское драматическое фентези "За синей дверью", хорватский детектив о расследовании ограбления "Переполох на Зелёном холме", а также бразильское роуд-муви "На колёсах" с элементами инклюзии. Проверку на соответствие аудитории это кино пройдёт в режиме реального времени, так как в жюри войдут дети, которые и выберут лучший фильм.

Где смотреть: Почтовая площадь, дневные сеансы в 15:30.

Кинококтейль

Мероприятия "Молодости" на открытом воздухе только Почтовой площадью не ограничатся. Ещё одной такой локацией, вероятно, самой привлекательной для молодой аудитории, станет клуб "Южный берег Киева" на Трухановом острове. В летний сезон, когда работает клуб, он регулярно проводит кинопоказы, однако обычно фильмы там крутятся без звука и служат фоном для вечеринок. А для "Молодости" в "ЮБК" устроят полноценный open-air-кинотеатр, и пять вечеров можно будет смотреть фильмы и развлекаться. Главной приманкой для киноманов станет показ нового фильма Такеши Китано "Последняя глава", премьера которого состоялась на прошлогоднем Венецианском кинофестивале. Помимо боевика о якудза в "ЮБК" покажут экспериментальное кино. Можно будет смотреть фильмы, валяясь в шезлонге, попивая бодрящий апероль и сунув ноги в прибрежный днепровский песок.

Где смотреть: Molodist Midnight Cinema club работает с 27 мая по 3 июня, с 18:30 до 23:30. В клуб "Южный берег Киева" с пешеходного моста на Труханов остров нужно поворачивать направо.

Взрослый жанр

Одной из больших премьер "Молодости" будет фильм "[Не] прикасайся" румынского режиссёра Адины Питнилие. Он стал сенсацией Берлинского кинофестиваля в этом году, где получил главный приз, "Золотого медведя". Фильм сочетает игровое кино и приёмы документалистики, а рассказывает о том, как открыть и принять в себе сексуальность, если вы не "глянцевый", а обычный человек. Главная героиня, неюная уже женщина, боится близости, поэтому ходит на сеансы к психотерапевту и так исследует себя и своё тело. Режиссёр показывает эти терапевтические сеансы крайне любопытно, переводя расхожие символы любви на язык тела. К примеру, когда говорят "слушай моё сердце", герои прикладывают ладонь к груди друг друга и в буквальном смысле слушают сердце. У "[Не] прикасайся" интересный монтаж и цветовая гамма, много белого цвета и честной "обнажёнки". А на эксклюзивный показ в Киев приедут сама Адина Питнилие и исполнительница главной роли Лора Бенсон, которые ответят на все вопросы заинтересованной публики.

Где смотреть: Кинотеатр "Украина", 29 мая, 20:00.

Не только смотреть, но и снимать

Помимо просмотра фильмов "Молодость" традиционно предлагает поучиться, как снимать кино. В этом году в образовательной программе поучаствуют и зарубежные гости фестиваля, и специально приглашённые украинские представители киноиндустрии. К примеру, Алексей Смоляр, который снимал "Дикое поле", расскажет о работе второго режиссёра в разных странах, а оператор Ярослав Пилунский поделится рецептами, как создать уникальный киноязык. Режиссёр из Греции Евангелия Краниотти расскажет о документалистике, а итальянский композитор Франко Эко — о музыке к кинофильмам. Отдельные мастер-классы посвятят новым технологиям в кино — съёмке с помощью дронов, а также созданию сферического фото и видео. Послушать профессионалов кино могут все желающие после предварительной регистрации. Форма регистрации есть на Facebook-странице "Молодости".

Где смотреть: Дом образования и культуры "Мастер Класс", ул. Богдана Хмельницкого, 57-б.

Не проходите мимо

Дебюты и авторские фильмы интересны тем, кто увлечён кино, широкую публику с полувзгляда на такие сеансы не заманишь. Однако на "Молодости" будут показы, рассчитанные на людей, которые рассматривают кино как развлечение и любят мейнстрим. Так, в рамках фестиваля покажут постапокалиптический стимпанк "Безумный Макс: дорога ярости", один из главных блокбастеров 2015 года с Томом Харди в главной роли. Причём это будет чёрно-белая версия фильма. Режиссёр Джордж Миллер считает, что она лучше цветной.

Ещё одним специальным мероприятием для широкой публики станет показ "Вестсайдской истории". Этот послевоенный мюзикл рассказывает историю Ромео и Джульетты, только в декорациях Нью-Йорка, и является классикой жанра. Его регулярно ставят на Бродвее, а такие песни, как Maria и I feel pretty из муздорожки Леонарда Берншайна, стали джазовыми стандартами. В Киеве покажут голливудскую киноадаптацию "Вестсайдской истории" 1961 года с Натали Вуд и Ричардом Беймером.

Где смотреть: Почтовая площадь, "Вестсайдская история" — 28 мая, "Безумный Макс: дорога ярости" — 29 мая, сеансы в 20:45

Что смотреть киноманам

Если вы интересуетесь историей кино, то знаете, что в 1950-х годах в Италии работали лучшие режиссёры и актёры Европы, а само направление неореализма оказало сильное влияние на современный киноязык. После нескольких десятилетий "заката" итальянское кино возвращается на фестивали и в кинотеатры. Вот и на "Молодости" впервые покажут программу Focus Italia. В неё вошли самые заметные фильмы прошлого года. К примеру, драма о женщине трудной судьбы "Фортуната", отмеченная премией "Особенный взгляд" на Каннском фестивале. Покажут и победителя Национальной кинопремии Италии — мистически-криминальный триллер "Неаполь под пеленой". Всего в программе семь фильмов. Focus Italia является одним из мероприятий программы по продвижению итальянского кино Fare Cinema. В начале мая о нём объявил МИД Италии, который планирует показать сто фильмов в ста городах мира. Приятно, что современное итальянское кино будут крутить в четырёх городах Украины.

Где смотреть: Киев — кинотеатр "Украина", Львов — кинотеатры "Планета кино", King Cross, Харьков — кинотеатр "Планета кино", Одесса — кинотеатр "Синема Сити".