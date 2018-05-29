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Главная » Стиль жизни » Культура » Новости партнеров Александр Стоянов: "Нашу пару с Екатериной Кухар никто не разделял"
<span class="label">Новости партнеров</span> Александр Стоянов: "Нашу пару с Екатериной Кухар никто не разделял"

Новости партнеров Александр Стоянов: "Нашу пару с Екатериной Кухар никто не разделял"

29.05.18 448
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31 мая в Национальной опере Украины – балет "Спартак", где впервые главные партии исполнят мировые звезды балета прима-балерина миланского La Scala и Boston ballet Петра Конти и знаменитый дуэт жгучих брюнетов Национальной оперы Украины Екатерина Кухар и Александр Стоянов.

Однако, в этом балете зрители не увидят полюбившуюся всем звездную пару Кухар-Стоянов. В балете "Спартак" Александр Стоянов будет танцевать с Петрой Конти. Партнером Екатерины Кухар в этом спектакле выступит светлоглазый Ярослав Ткачук.

В центре сюжета спектакля история двух пар, двух противоборствующих сил – добра и зла, рабов и повелителей, свободы и деспотичной силы.

Олицетворение силы власти в лице римского полководца Красса и Эгины (танцуют Александр Стоянов и Петра Конти). Олицетворение добра - в лице пары Спартака и Фригии (исполнят Ярослав Ткачук и Екатерина Кухар).

Перед спектаклем нам удалось побывать на репетиции и пообщаться с Александром Стояновым, на исполнение партии Красса которого можно смотреть вечно, как на огонь. Высокие парящие прыжки, азарт и страсть в каждом движении, своим танцем он буквально заряжает энергией.

Александр, обычно вы танцуете со своей супругой, Екатериной Кухар. Но балет Спартак исполните с итальянкой Петрой Конти. С кем легче работать с супругой или Петрой?

Это провокационный вопрос. С Катей мне, конечно, легче работать, мы танцуем вместе уже около 10ти лет. Мы идеально знаем друг друга, чувствуем настроение. Но и с Петрой мне нравится танцевать, она очень эмоциональна, что подходит мне по темпераменту, у нее идеальная техника.

А кто формировал дуэты в этом спектакле? Кто разделил Вашу пару Кухар-Стоянов?

Нашу пару с Екатериной Кухар никто не разделял. Я хотел танцевать партию римского полководца Красса – это победитель, повелитель. Это буквально передается в каждом движении танца: поднятые руки вверх, высокие прыжки. В истории Римской империи Красс – это друг Юлия Цезаря и великого Помпея, вместе они правили Римом и миром. Красс – это человек, который не привык проигрывать, он был умным и жестоким правителем. Например, чтобы подавить восстание Спартака и вернуть своей армии боевой дух, он велел казнить каждого 10-го воина своей армии, который бежал от восставших рабов. Эта жестокость возымела действие - следующее сражение со Спартаком Красс выиграл.  Моя роль нереально харизматична и для меня наиболее интересная и танцевальная в этом балете.

Катя же больше чувствует роль вечно-скорбящей за своим Спартаком Фригиии.

Чем вы вдохновляетесь, готовя эту партию?

Правильно настроиться мне помогает гениальная хореография Анатолия Шекеры и музыка Арама Хачатуряна. Очень много о моей роли на репетициях мне рассказывает Элеонора Михайловна Стебляк, она сейчас репетирует с нами этот спектакль. Она говорит мне: "Саша, такое ощущение, что партия ставилась под тебя" - хотя этому балету уже больше 40 лет. Как женщина меня вдохновляет Петра Конти, она играет роль коварной и сексуальной Эгины, которая боготворит и соблазняет полководца Красса. Наверное, такая женщина должна быть рядом с сильным мужчиной. Все наши дуэты очень сексуальны.

Екатерина Кухар вас не ревнует к Петре Конте?

Катя настолько занята своей чистой партией Фригии, что на наш дуэт с Петрой даже не обращает внимание.

Были ли какие-то трудности в подготовке к спектаклю "Спартак"?

Главной трудностью в этот раз стало размещение Петры, поскольку ее приезд совпал по времени с проведением финала Лиги чемпионов, все гостиницы переполнены.

Александр, как вы чувствуете, какое сейчас отношение украинского зрителя к балетному искусству?

Украинский балет – неотъемлемая часть украинской культуры. На наших спектаклях зрительные залы всегда заполнены.

Что больше всего восхищает и расстраивает вас в вашей профессии?

Нравится возможность сыграть те роли, которые ты себе никогда не позволишь в жизни.  Нравится, что это искусство вдохновляет людей, эмоционально заряжает. Театр – это всегда прекрасный повод отвлечься от трудовых будней и попасть на некоторое время в  волшебную атмосферу. Я смотрю на женщин, они в театре преображаются, по-другому себя ведут, выглядят.

А что расстраивает?

Расстраивает, наверное, то, что балет иногда ломает судьбы и жизни артистов. Это тяжелый и коварный вид искусства. Кто-то не выдерживает физически, а кто-то не готов морально. К тому же это очень дорогой вид искусства, он требует больших финансовых вложений. Во многих странах балет поддерживается на государственном уровне, в Украине же сегодня балет поддерживает чаще меценат, у которого есть интерес к украинскому искусству, есть желание развивать свою страну, например, такие люди как Людмила Русалина. Но таких людей, которые понимают, что история народа пишется в первую очередь в книге искусств, к сожалению, единицы.

В этом году вы представили в Украине мировую премьеру спектакля "Дети ночи", кто-то из меценатов поддерживал ваш спектакль?

"Дети ночи" - это моя первая ласточка, как продюсера. Я не задавался целью найти мецената или какую-то другую финансовую поддержку, у меня было желание сделать что-то совершенно новое в Украине. Но после премьеры, когда люди увидели качество спектакля, ко мне начали поступать много новых предложений о поддержке моих проектов.

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