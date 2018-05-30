В фильме показан мир глазами инклюзивных детей и поднимается тема отношения к ним всего общества

Украинский документальный фильм "Вареники" получил награду на фестивале независимого кино WorldFest Houston в США. Кинолента львовских режиссеров Саши и Дарины Балабай получила награду в категории "Документальный фильм до 60 минут". Об этом пишет издание "Кулемет".

Фильм, работа над которым была завершена в январе 2018 года, снимали в качестве операторов дети с синдромом Дауна и аутизмом – актеры львовского театра "Картинка". Музыку к фильму написал известный украинский композитор Майк Кауфман-Портников. Лента уже получила несколько фестивальных наград по всему миру.





В фильме показан мир глазами инклюзивных детей и поднимается тема отношения к ним всего общества.



Это вторая работа режиссеров Александра и Дарьи из цикла экспериментальных фильмов. Первой в этом цикле была картина "Борщ" о людях с ДЦП.

Напомним, украинский режиссер Сергей Лозница получил приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» за фильм «Донбасс».

«Фокус» также писал о том, что на Каннском кинофестивале фильм "Женщина на войне" совместного производства Украины, Франции и Исландии получил награду за лучшую музыку - SACD (Authors 'Society), которая присуждается консорциумом писателей и композиторов.