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Видео На кинофестивале в США фильм львовских режиссеров получил награду

<span class="label red">Видео</span> На кинофестивале в США фильм львовских режиссеров получил награду
Фрагмент афиши документального фильма "Вареники"/Фото из открытых источников

В фильме показан мир глазами инклюзивных детей и поднимается тема отношения к ним всего общества

30.05.18 97
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Украинский документальный фильм "Вареники" получил награду на фестивале независимого кино WorldFest Houston в США. Кинолента львовских режиссеров Саши и Дарины Балабай получила награду в категории "Документальный фильм до 60 минут". Об этом пишет издание "Кулемет".

Фильм, работа над которым была завершена в январе 2018 года, снимали в качестве операторов дети с синдромом Дауна и аутизмом – актеры львовского театра "Картинка". Музыку к фильму написал известный украинский композитор Майк Кауфман-Портников. Лента уже получила несколько фестивальных наград по всему миру.



В фильме показан мир глазами инклюзивных детей и поднимается тема отношения к ним всего общества.

Это вторая работа режиссеров Александра и Дарьи из цикла экспериментальных фильмов. Первой в этом цикле была картина "Борщ" о людях с ДЦП.

Напомним, украинский режиссер Сергей Лозница получил приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» за фильм «Донбасс». 

«Фокус» также писал о том, что на Каннском кинофестивале фильм "Женщина на войне" совместного производства Украины, Франции и Исландии получил награду за лучшую музыку - SACD (Authors 'Society), которая присуждается консорциумом писателей и композиторов.

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