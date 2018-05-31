Завидное будущее. Как хорошо провести уик-энд на "Книжном Арсенале", не взяв в руки ни одной книги

До 3 июня у киевлян и гостей города будет масса возможностей узнать много интересного и даже не взглянуть на книги. Как развлечься на "Книжном Арсенале", который в этом году посвящен будущему, открывающему новые форматы погружения в литературу, рассказывает Фокус

Регулярные социологические замеры показывают, что половина украинцев не читает даже одной книги в год, а форумы родителей полны отчаяния: детей невозможно оторвать от гаджетов и приучить к чтению. Однако есть место, где можно наблюдать прямо противоположную картину — это ежегодная выставка-ярмарка "Книжный Арсенал". В те пять дней, пока она длится, кажется, что сюда приходит вторая, читающая, половина украинцев, причём в полном составе. Людские водовороты всецело заполняют огромное пространство "Мыстецького арсенала", очереди везде невероятные, то и дело раздаются детские требования купить ещё вон ту красивую книжечку, хотя баулы уже полны, а деньги кончились. Более того, на "Книжном Арсенале" книги покупают люди, которые больше ни разу в год не заходят в книжный магазин.

Что же такого делают организаторы выставки? Какой "волшебный газ" распыляют? Тут надо обратиться к теории продаж. Специалисты говорят, что задача хорошего продавца — не продать, а побудить к покупке. Не втюхивать товар любой ценой, а сделать так, чтобы человек покупал у вас, причём постоянно. Здесь важнее не сам товар, а эмоции и впечатления при покупке. Кажется, эту формулу и воспроизводят организаторы "Книжного Арсенала". Есть расхожая фраза о том, что книга открывает человеку новый мир, будит его воображение, побуждает к новым вопросам и идеям. Этот мир и воплощают на "Книжном Арсенале", делают его зримым и доступным. На выставке можно встретиться с авторами книг, в том числе зарубежными, поучаствовать в многочисленных дискуссиях на темы, заданные не только книгами, но и самим временем, да и помастерить что-нибудь.

Тема нынешнего "Книжного Арсенала" — будущее. Оказывается, оно вовсе не угрожает книгам, а открывает новые возможности. Благодаря технологиям появляются новые форматы книг. Темой космоса и искусственного интеллекта можно увлечь детей, а на дискуссии о быстро меняющемся мире приманить взрослых. В конце концов, будущее можно попробовать на вкус. Именно это предлагает научно-популярный журнал "Куншт", который угостит посетителей выставки кислородными коктейлями, мороженым из жидкого азота, а также кофе, который будут подавать роботы-официанты. Словом, с 30 мая по 3 июня будет масса возможностей узнать много интересного и даже не взглянуть на книги. Но этот опыт точно вдохновит вас на дальнейшие покупки.

Воплощённые фантазии

Когда мы читаем книгу, то наше воображение переплавляет буквы и слова в образы, визуализирует написанный автором мир. То же самое позволяет сделать виртуальная реальность, только цифровыми методами. VR-технологии считаются наиболее перспективными в разных областях — от обучения военных до исследований в медицине. Новое измерение они дают и книгам. Надев очки, вы можете попасть внутрь рассказа и "примерить на себя" персонажа, пройтись по фантастическому, придуманному миру, а эмоции при этом испытать настоящие. На "Книжном Арсенале" покажут несколько проектов с привлечением виртуальной реальности. Они наверняка будут популярны среди посетителей.

"VR-Метаморфоза"

С помощью виртуальной реальности можно попасть внутрь самого известного рассказа Франца Кафки. Его герой незаметно превращается в насекомое и не может понять, почему его жизнь меняется. Благодаря VR вы сможете "примерить" на себя тело и жизненные коллизии Грегора Замзы, главного героя рассказа.

Где смотреть: на общем стенде Goethe-Institut Ukraine и Франкфуртского книжного салона.

"Библиотеки будущего"

Оказывается, в Киеве идёт реформа публичных библиотек — с пересмотром их внешнего вида и функциональности. "Пилотом" проекта станет библиотека имени Н. Костомарова, которая откроется в обновлённом виде в конце года. На "Книжном Арсенале" можно побывать на виртуальной экскурсии по библиотеке, где будет безбарьерное пространство и бесплатные программы развития детей.

Где смотреть: сцена "Папiр".

"За пределами видимого"

Проект виртуальной анимации создали голландцы — режиссёр Сара Колстер и писатель и сценарист Яап Роббен. Сюжет заключается в том, что отец и его девятилетняя дочь ведут беседу, вспоминают о семейном прошлом, когда умерла их дочь и сестра. Эту утрату они осмысливают с разных точек зрения.

Где смотреть: левое крыло "Мыстецького арсенала", зона художественной литературы, работает до вечера 2 июня.

"Знакомство с тукони"

Виртуальную версию детской иллюстрированной книги о фантастических обитателях леса подготовило "Видавництво Старого Лева". Надев VR-очки, вы увидите мир, состоящий из красочного видео 360°, анимации и книжных иллюстраций.

Где смотреть: стенд на входе в правое крыло "Мыстецького арсенала".

Ни одной буквы

Клиповое мышление и приверженность картинке, которыми отличается современная аудитория, принято ругать. Однако издателям это дало возможность развивать нишу визуальных книг, книг-картинок, в создании которых участвуют талантливые иллюстраторы и художники. Это отдельное направление искусства, поэтому на каждом "Книжном Арсенале" устраивают выставки смежных жанров — плакатов, комиксов, каллиграфии. В этом году программа искусства вокруг книги посвящена будущему. Благодаря выставкам, концертам и чтениям футуризм можно увидеть и услышать, а не только прочитать о нём.

Выставка

О том, как люди представляют будущее, говорят не только писатели, но и художники, архитекторы, режиссёры. Куратор выставки Павел Гудимов совершил двойной трюк — он собрал визуальные формы футурологии, причём исторической. То есть представления о будущем, которые бытовали сто лет назад. В экспозицию вошли, в частности, "Архитектурные фантазии" чудесного графика Якова Чернихова, шрифтовые идеи которого использованы в плакатах "Книжного Арсенала 2018".

Где смотреть: зона D2.

Музыкальный фестиваль Next Sound

На мероприятии выступят музыканты экспериментальных и электронных жанров музыки, не только украинские, но из Франции, Германии и Австрии. Попутно будут визуальные эффекты и хореографические перформансы.

Где смотреть и слушать: музыкальная сцена, начало в 20:00.

Поэтические чтения

Особенный вид искусства, часто перформативный, когда авторы стихов самостоятельно читают свои произведения. Так можно услышать их оригинальную интонацию и интерпретацию. Масштабный проект чтений соберёт около 30 поэтов Украины.

Где слушать: уличная сцена, 2 июня — начало в 18:30, 3 июня — в 18:00.

Детский уголок

В этом году "Книжный Арсенал" сделал большой подарок детям и их родителям: отделил детскую литературу от взрослой и полностью отвёл правое крыло здания под детские издательства, их новинки и другие проекты и активности. Детская программа всегда была мощным направлением выставки, а отныне она ещё и точно локализована. Так что самые смелые родители могут оставить ребёнка на весь день, и у него будет масса вариантов, чем заняться. Согласно лучшим педагогическим практикам, на мероприятии приобщают детей к книгам через активность, через делание, поэтому в программе множество мастер-классов, а для детей старшего возраста есть даже тренинги, к примеру, по критическому письму. Родителей тоже не обошли вниманием. Они в это время могут прослушать мастер-класс, как приучать ребёнка к чтению, либо пообщаться с детскими писателями.

Рисование комиксов с котом Инжиром

Этого персонажа в 2009 году придумала художница Елена Павлова, с тех пор он довольно известный в соцсетях герой, который ведёт литературный и кулинарный блоги, комментирует события в стране. Вести мастер-класс по рисованию комикса будет сама Павлова.

Где рисовать: детские мастерские, 2 июня в 12:00–12:45.

Спектакль

Детская писательница Джулия Дональдсон, которую уже переводили в Украине, написала новое произведение — стихосказку "Гадкая пятёрка". Презентация новинки будет в виде представления, которое покажет труппа театра "Арт-багаж".

Где смотреть: детские мастерские, 2 июня в 14:00–14:45.

Чтения и мастер-классы

Клуб "Букмоль" организовывает чтения детских книг в сочетании с мастер-классами. Среди прочих на "Книжном Арсенале" детям будут читать книжку-картинку "Мальчик+Бот" Эми Дайкман и Дэна Якарино о дружбе главного героя и робота. А после чтений дети займутся робототехникой по мотивам книги.

Где участвовать: читальный зал, "халабуда", 2 июня в 12:00–13:45.

Управлять будущим

Украинское книгоиздательство традиционно упрекают за перекос в сторону детской литературы — она пользуется самым большим спросом, поэтому и публикуют. Однако издатели исправляются и в последние пару лет значительно усилили бизнес-сегмент и публикуют как переводные бестселлеры гуру экономики и менеджмента, так и украинских авторов. На нынешнем "Книжном Арсенале" запланированы десятки премьер бизнес-новинок, что стало поводом поговорить о будущем бизнеса: о новых трендах менеджмента, игроках рынка, инновационных стилях лидерства. Для этого на выставке выделили отдельное пространство — бизнес-сцену, где будут устраивать дискуссии с топ-менеджерами различных отраслей.

"Люди, которые изменят будущее: когда совершится революция креативного класса в Украине?"

В дискуссии о том, имеет ли наша страна шанс в креативной экономике, будут участвовать Марк Зархин, Юрий Антонюк (EPAM Ukraine), Егор Олесов (студия Animagrad) и др.

Где слушать: бизнес-сцена, 2 июня в 13:00–14:00.

"Когда в Украине будет своя Кремниевая долина?"

Прогнозами займутся представители украинских IT-компаний, участники дискуссии — Макс Яковер (UNIT City), Борис Працюк (Ciklum), Юрий Нос (ZEO Alliance) и др.

Где слушать: бизнес-сцена, 3 июня в 16:00–17:30.

"Те, кто меняет наш мир: маркетинг XXI века"

Об инновационных теориях маркетинга и украинских реалиях будут говорить Алексей Филановский (Фокстрот), Роман Гавриш (Aimbulance) и Елена Мальцева (KMBS).

Где слушать: бизнес-сцена, 3 июня в 18:00–18:45.