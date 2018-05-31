Сталлоне снимет фильм о боксере, которого посмертно помиловал Трамп

Актер и режиссер Сильвестр Сталлоне планирует снять фильм о первом темнокожем боксере, которому удалось стать чемпионом мира в тяжелом весе Джеке Джонсоне. Об этом сообщает TMZ.



Киноленту снимет студия Сталлоне совместно с Metro Goldwyn Mayer Pictures.



Напомним, в 1913 году Джонсон был обвинен в незаконном перевозе женщины из одного штата в другой "в аморальных целях". Жюри присяжных, состоявшее полностью из белых граждан, признало боксера виновным в нарушении закона, в итоге он был приговорен к тюремному заключению сроком на год и один день.

Джонсон продолжал боксировать много позже своего 50-летнего юбилея. Гениальный спортсмен погиб в автокатастрофе в возрасте 68 лет.



На прошлой неделе Дональд Трамп, который был обескуражен сложной судьбой Джонсона, помиловал его.



"Сталлоне рассказал мне историю о чемпионе мира по боксу Джонсоне. Ему пришлось преодолеть много тяжелых испытаний и познать горе, жизнь его была сложна и противоречива. Другие не замечали этого долгие годы, но теперь это случилось: я полностью реабилитирую Джонсона", - написал Трамп в Twitter.



Ранее Сильвестр Сталлоне анонсировал выход нового фильма "Рэмбо".