В пятницу, 1 июня в Киеве состоялся концерт певца Ивана Дорна, который презентовал свой англоязычный альбом "OTD".

Об этом сообщает "Таблоид-Правда".



Концерт прошел на Дарнице в здании протестантской церкви Hillsong Church.



Артист в начале шоу исполнил несколько песен на украинском языке и поблагодарил фанатов за поддержку. Дорн со сцены пошутил, что если концерт проходит в церкви, то он может считать себя шаманом в мире музыки.

Во время исполнения хита "Collaba" певец обнажил торс, чем порадовал женскую аудиторию.

На бис артист также исполнил свои известные хиты "Мышка виновен", "Ненавижу", "Стыцамен" и "Танец пингвина".