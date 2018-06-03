Победителем конкурса на лучший книжный дизайн стала книга "Я так вижу"

Международный фестиваль "Книжный Арсенал", Goethe-Institut в Украине и культурно-издательский проект "Читомо" назвали победителей конкурса на лучший книжный дизайн 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Первое место и гран-при конкурса получила книга "Я так вижу" (Издательство Старого Льва, авторы и дизайн: Романа Романишин, Андрей Лесив, творческая мастерская "Аграфка"). Второе место заняла "Книга-путешествие Украины" (издательство #книголав, автор: Ирина Тараненко, дизайн: Юлия Курова, Марта Лешак и креативное агентство Green Penguin). Третье место досталось книге "Екатерина Лесив. Колыбельная 1" (издательство "Родовид", дизайн: Екатерина Лесив).

В этом году на участие в конкурсе было подано 120 книг, 98 из которых были допущены к оценке. В короткий список вошли 15 изданий. Они будут представлены в рамках коллекции "Самые красивые книги мира" на Франкфуртском и Лейпцигской книжной ярмарках.

Жюри конкурса оценивало книги по критериям: концептуальное единство, визуальное воплощение, полиграфическое воплощение и материальная конструкций, соответствие целевой аудитории, актуальность и инновационность.

Напомним, в этом году в рамках Книжного Арсенала собрались около 200 украинских писателей и 100 гостей из 31 страны мира. Более 150 издательств представили свои лучшие новинки.