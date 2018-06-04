Назван лучший супергеройский фильм

Британские эксперты назвали лучший супергеройский фильм в истории. Лидером был признан "Супермен" с Кристофером Ривом в главной роли, выпущенный в 1978 году.



Об этом пишет The Independent.



Режиссером картины выступил Ричард Доннер. Фильм в свое время был номинирован на "Оскар" в категории "Лучший звук", "Лучшая музыка" и "Лучший монтаж".

Второе место в рейтинге занимает "Темный рыцарь" Кристофера Нолана, где главную роль исполняет Кристиан Бэйл. А на третьей позиции располагается "Дэдпул" с Райаном Рейнольдсом.



Также в список были включены "Супермен" 1989 года и "Человек-паук" с Тоби Магуайром.

Отметим, ранее был составлен ТОП-10 в истории кинематографа фильмов ужасов про зомби. Киноэксперты отбирали главные драматические ленты, поставив экшн-составляющую на второй план.