Все статьиВсе новостиВсе мнения
Стиль жизни
Спецтемы
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Стиль жизни » Культура » Видео Что посмотреть в июне. 5 кинопремьер месяца на любой вкус
<span class="label red">Видео</span> Что посмотреть в июне. 5 кинопремьер месяца на любой вкус
Universal Pictures, Disney, Warner Bros. Pictures, Sony Pictures Entertainment

Видео Что посмотреть в июне. 5 кинопремьер месяца на любой вкус

Зрелищный блокбастер из мира динозавров, долгожданный сиквел супергеройского мультфильма и легкомысленная комедия — в этом месяце в украинский прокат выходят картины, рассчитанные на самые разнообразные предпочтения

Ярослав Золотников - 05.06.18 54
200

Лето — сезон не только для вылазок на дачи и поездок в долгожданные отпуска. Это ещё и время, когда на экраны кинотеатров выходят самые громкие блокбастеры, претендующие на кассовые рекорды. В прошлом месяце отгремели столь крупные премьеры, как "Мстители: война бесконечности" и "Дэдпул-2", но это не значит, что все студии уже скинули свои главные козыри. В июне в прокат выйдут не менее громкие новинки, среди которых каждому найдётся фильм по душе. Что же это за картины?

"Мир Юрского периода-2" — 7 июня

После событий, описанных в "Мире Юрского периода", прошло 4 года. Главные герои возвращаются на остров Исла-Нублар, где им придётся не только заниматься выживанием, но и стараться сохранить обитающих там динозавров от извержения пробудившегося вулкана. А на десерт они должны будут разобраться с заговором, угрожающим всему миру.

 Прошлый фильм оказался удачным продолжением истории, впервые рассказанной Стивеном Спилбергом в "Парке Юрского периода" 1993 года. По крайней мере с коммерческой точки зрения. Картина собрала 1,67 миллиарда долларов и вошла в пятёрку самых кассовых фильмов в истории. Теперь на экраны выходит сиквел с не менее высокими амбициями.

Постановщик кассового хита 2015-го Колин Треворроу покинул режиссёрское кресло, отдав предпочтение работе над сценарием. Его место занял испанец Хуан Антонио Байона, снявший хоррор "Приют" и драму "Невозможное". А вот исполнители главных ролей Крис Пратт и Брайс Даллас Ховард к своим ролям вернулись. Для фанатов создатели даже выписали Джеффа Голдблюма, который вновь воплотит доктора Яна Малкольма — одного из героев оригинальных фильмов. Если ориентироваться на трейлер, то этой честной компании предстоит стать участникам грандиозного действа.

На чей вкус: "Мир Юрского периода" рассчитан на зрителей, предпочитающих масштабные зрелища. Картина обещает быть насыщенной экшеном, впечатляющими спецэффектами и юмором, а для фанатов, вероятно, и ностальгическими нотками.     

"Суперсемейка-2" — 14 июня

Семейство Парр возвращается. На сей раз его главе Бобу придётся пройти серьёзное испытание — сидеть дома и заботиться о детях, пока его жена Хелен спасает мир. В семействе, где у каждого есть суперспособности, — та ещё задачка. И это не говоря о том, что по всем канонам жанра на горизонте маячит сверхзлодей с коварным планом.

Двадцатая картина Pixar обещает стать добрым и забавным развлечением с нехитрыми посылами для всей семьи. А если взглянуть на трейлер, то она будет ещё и весьма драйвовой. Ещё бы, ведь в арсенале "Суперсемейки" есть все трюки комиксных героев, помноженные на визуальную свободу, возможную только в анимационной ленте.

Продолжение истории семейства Парр добиралось до кинотеатров 12 лет, несмотря на успех оригинала в прокате и у критиков. За это время аудитория, ожидавшая сиквела, успела ощутимо повзрослеть, и всё же трудно представить более удачный момент для выхода такой картины. Во времена засилья кинокомиксов на больших экранах мультяшные приключения супергероев наверняка найдут своего зрителя.

На чей вкус: подсказка прячется в самом названии. Мультфильм явно предназначен для семейного просмотра и всех поклонников наивных анимационных историй.    

"8 подруг Оушена" — 21 июня

Новинка представляет собой спин-офф трилогии о друзьях Оушена, только в этот раз центральной фигурой оказывается не Дэнни Оушен, а не мене дружелюбная любительница громких ограблений Дэбби. Девушка едва успевает выйти из тюрьмы, а уже готова пойти на дело. Чтобы осуществить задуманное, ей понадобится собрать дрим-тим воровского мира, состоящий исключительно из представительниц прекрасной половины человечества.

Голливуд не прощается с успешными проектами просто так. "8 подруг Оушена" — лучшее тому подтверждение. В своё время трилогия "11 друзей Оушена" собрала свыше 1 миллиарда долларов в мировом прокате, но до четвёртой части дело так и не дошло. Спустя несколько лет студия Warner Bros всё же нашла решение, заменив друзей на подруг, но не внося существенных изменений в основной рецепт.

И хотя сюжетная завязка спин-оффа не отличается от оригинальной трилогии, создатели фильма, возможно, порадуют оригинальными сюжетными твистами, весёлой атмосферой или выразительными персонажами. Тем более что за последнее отвечает внушительный актёрский состав. Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Хелена Бонэм Картер, Энн Хэтэуэй — это лишь часть списка знаменитых лицедеек, которых мы увидим в фильме.

На чей вкус: "8 подруг Оушена" метит в тех кинолюбителей, которые ставят во главу угла игру талантливых актёров, ради чего готовы простить картине любые другие огрехи.

"Сикарио-2" — 28 июня

Под занавес месяца в украинском прокате стартует лента "Сикарио-2" — продолжение истории агента ЦРУ Мэтта Грэйвера (Джош Бролин) и таинственного убийцы Алехандро (Бенисио дель Торо). Главным героям предстоит дать бой мексиканским наркокартелям, начавшим промышлять перевозкой террористов в США. Мэтт и Алехандро не брезгуют в выборе методов борьбы, так что похищают дочь высокопоставленного члена картеля. В свете осложнения ситуации Алехандро получает приказ устранить девочку, из-за чего бывшие союзники оказываются по разные стороны баррикад.

Первый "Сикарио" был жёсткой криминальной драмой о героях, легко забывающих о нравственных ценностях ради достижения цели. Но, похоже, у создателей сиквела несколько иной подход. Судя по трейлеру, картина станет более зрелищной и динамичной, а главные герои проведут более отчётливую грань между добром и злом. Впрочем, мрачная тональность и жестокость, скорее всего, останутся на месте. Увы, Эмили Блант, чьими глазами раскрывалась история прошлого фильма, к своей роли не вернётся. Но, возможно, тем интереснее будет наблюдать за дуэтом дель Торо и Бролина.

На чей вкус: "Сикарио-2" нацелен на любителей боевиков, которых не смущает экранная жестокость, а неоднозначные персонажи привлекают больше, чем шаблонные герои и злодеи.

"Ты квач" — 28 июня

История о пятёрке закадычных друзей, обладающих весьма специфической традицией раз в год играть в квача. Казалось бы, что может быть особенного в невинной детской игре. Да вот только взрослые товарищи и играют по-взрослому, ставя под угрозу здоровье, карьеры и отношения друг друга. На сей раз ежегодная забава совпадает со свадьбой Джерри, единственного непобеждённого игрока. Так что остальные друзья решают сделать из него квача во что бы то ни стало.

Можно подумать, что история великовозрастных недотёп, попадающих в нелепые и комичные ситуации, не выглядит тем фильмом, на который непременно нужно идти в кино. С другой стороны, смеяться всегда лучше в компании. А кинозал — как раз то место, где она всегда под рукой. Кроме того, в активе картины "Ты квач" весьма колоритный актёрский состав. За Джереми Реннером и Джоном Хэммом, часто играющих крутых парней, будет любопытно понаблюдать в комедийном амплуа. А Эд Хелмс, которому оно как раз не чуждо, вполне может усилить эту парочку.

На чей вкус: "Ты квач" может прийтись по душе любителям понаблюдать за ребячествами взрослых мужчин и женщин, а также посмеяться в заполненном кинозале, где эмоции воспринимаются острее.

2
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , , ,
Читайте по теме
Ученый выпустил фильм, сюжет которого меняется сознанием зрителяПоследний город СССР. Идеолог фестиваля "86" — о том, почему Славутич стал Меккой для украинских урбанистовКино и площади. Самые интересные события кинофестиваля "Молодость"
Топ-10
  1. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 55034
  2. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 4665
  3. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 4332
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 9179
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 17393
  6. Море волнуется — раз. Украина оказалась не готовой к противостоянию на Азове 20000
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 13274
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 14423
  9. Гипотеза Бога. Как последняя статья Стивена Хокинга сделала существование сверхъестественного творца более правдоподобным 11707
  10. Кумпартия Украины. Почему за год до выборов партия власти ищет новую вывеску 10320
  1. Донецк проваливается под землю, - Черныш 7501 / 8182
  2. Школьника из российского Уссурийска наградили грамотой с гербом Украины 4879 / 5343
  3. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 4055 / 4332
  4. В Украине подешевели бензин и дизельное топливо 3664 / 4074
  5. Углевод не пройдет. Вся правда о низкоуглеводной высокобелковой диете 3129 / 4432
  6. Путин рассказал, чего хочет от Украины 2853 / 3310
  7. В ОБСЕ осудили публикацию пресс-секретарем генпрокурора списка "зрадофилов" 2496 / 2838
  8. Наследники Романовых назвали Поклонскую безумной и пожелали ей выздоровления 2089 / 2398
  9. Нидерландский суд арестовал активы Газпрома по иску Нафтогаза 2043 / 2112
  10. Суд в России вынес приговор Сущенко - 12 лет тюрьмы строгого режима 1764 / 1778
  1. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 21 / 4332
  2. Киевские музеи объявили дни бесплатного посещения в июне 20 / 1863
  3. Нидерландский суд арестовал активы Газпрома по иску Нафтогаза 14 / 2112
  4. Закулисье Simcord. Отзывы сотрудников о работе в Компании 12 / 1028
  5. Абитуриенты из Крыма и Донбасса могут поступать в украинские вузы без ВНО, паспорта и аттестата 12 / 769
  6. Ескобар по-українські. Чому Антикорупційний суд має бути в Брюсселі 10 / 1830
  7. Наследники Романовых назвали Поклонскую безумной и пожелали ей выздоровления 10 / 2398
  8. Дональд и Рональд. Похожи ли Трамп и Рейган 8 / 1292
  9. Донецк проваливается под землю, - Черныш 8 / 8182
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.