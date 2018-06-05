Зрелищный блокбастер из мира динозавров, долгожданный сиквел супергеройского мультфильма и легкомысленная комедия — в этом месяце в украинский прокат выходят картины, рассчитанные на самые разнообразные предпочтения

Лето — сезон не только для вылазок на дачи и поездок в долгожданные отпуска. Это ещё и время, когда на экраны кинотеатров выходят самые громкие блокбастеры, претендующие на кассовые рекорды. В прошлом месяце отгремели столь крупные премьеры, как "Мстители: война бесконечности" и "Дэдпул-2", но это не значит, что все студии уже скинули свои главные козыри. В июне в прокат выйдут не менее громкие новинки, среди которых каждому найдётся фильм по душе. Что же это за картины?

"Мир Юрского периода-2" — 7 июня

После событий, описанных в "Мире Юрского периода", прошло 4 года. Главные герои возвращаются на остров Исла-Нублар, где им придётся не только заниматься выживанием, но и стараться сохранить обитающих там динозавров от извержения пробудившегося вулкана. А на десерт они должны будут разобраться с заговором, угрожающим всему миру.

Прошлый фильм оказался удачным продолжением истории, впервые рассказанной Стивеном Спилбергом в "Парке Юрского периода" 1993 года. По крайней мере с коммерческой точки зрения. Картина собрала 1,67 миллиарда долларов и вошла в пятёрку самых кассовых фильмов в истории. Теперь на экраны выходит сиквел с не менее высокими амбициями.

Постановщик кассового хита 2015-го Колин Треворроу покинул режиссёрское кресло, отдав предпочтение работе над сценарием. Его место занял испанец Хуан Антонио Байона, снявший хоррор "Приют" и драму "Невозможное". А вот исполнители главных ролей Крис Пратт и Брайс Даллас Ховард к своим ролям вернулись. Для фанатов создатели даже выписали Джеффа Голдблюма, который вновь воплотит доктора Яна Малкольма — одного из героев оригинальных фильмов. Если ориентироваться на трейлер, то этой честной компании предстоит стать участникам грандиозного действа.

На чей вкус: "Мир Юрского периода" рассчитан на зрителей, предпочитающих масштабные зрелища. Картина обещает быть насыщенной экшеном, впечатляющими спецэффектами и юмором, а для фанатов, вероятно, и ностальгическими нотками.

"Суперсемейка-2" — 14 июня

Семейство Парр возвращается. На сей раз его главе Бобу придётся пройти серьёзное испытание — сидеть дома и заботиться о детях, пока его жена Хелен спасает мир. В семействе, где у каждого есть суперспособности, — та ещё задачка. И это не говоря о том, что по всем канонам жанра на горизонте маячит сверхзлодей с коварным планом.

Двадцатая картина Pixar обещает стать добрым и забавным развлечением с нехитрыми посылами для всей семьи. А если взглянуть на трейлер, то она будет ещё и весьма драйвовой. Ещё бы, ведь в арсенале "Суперсемейки" есть все трюки комиксных героев, помноженные на визуальную свободу, возможную только в анимационной ленте.

Продолжение истории семейства Парр добиралось до кинотеатров 12 лет, несмотря на успех оригинала в прокате и у критиков. За это время аудитория, ожидавшая сиквела, успела ощутимо повзрослеть, и всё же трудно представить более удачный момент для выхода такой картины. Во времена засилья кинокомиксов на больших экранах мультяшные приключения супергероев наверняка найдут своего зрителя.

На чей вкус: подсказка прячется в самом названии. Мультфильм явно предназначен для семейного просмотра и всех поклонников наивных анимационных историй.

"8 подруг Оушена" — 21 июня

Новинка представляет собой спин-офф трилогии о друзьях Оушена, только в этот раз центральной фигурой оказывается не Дэнни Оушен, а не мене дружелюбная любительница громких ограблений Дэбби. Девушка едва успевает выйти из тюрьмы, а уже готова пойти на дело. Чтобы осуществить задуманное, ей понадобится собрать дрим-тим воровского мира, состоящий исключительно из представительниц прекрасной половины человечества.

Голливуд не прощается с успешными проектами просто так. "8 подруг Оушена" — лучшее тому подтверждение. В своё время трилогия "11 друзей Оушена" собрала свыше 1 миллиарда долларов в мировом прокате, но до четвёртой части дело так и не дошло. Спустя несколько лет студия Warner Bros всё же нашла решение, заменив друзей на подруг, но не внося существенных изменений в основной рецепт.

И хотя сюжетная завязка спин-оффа не отличается от оригинальной трилогии, создатели фильма, возможно, порадуют оригинальными сюжетными твистами, весёлой атмосферой или выразительными персонажами. Тем более что за последнее отвечает внушительный актёрский состав. Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Хелена Бонэм Картер, Энн Хэтэуэй — это лишь часть списка знаменитых лицедеек, которых мы увидим в фильме.

На чей вкус: "8 подруг Оушена" метит в тех кинолюбителей, которые ставят во главу угла игру талантливых актёров, ради чего готовы простить картине любые другие огрехи.

"Сикарио-2" — 28 июня

Под занавес месяца в украинском прокате стартует лента "Сикарио-2" — продолжение истории агента ЦРУ Мэтта Грэйвера (Джош Бролин) и таинственного убийцы Алехандро (Бенисио дель Торо). Главным героям предстоит дать бой мексиканским наркокартелям, начавшим промышлять перевозкой террористов в США. Мэтт и Алехандро не брезгуют в выборе методов борьбы, так что похищают дочь высокопоставленного члена картеля. В свете осложнения ситуации Алехандро получает приказ устранить девочку, из-за чего бывшие союзники оказываются по разные стороны баррикад.

Первый "Сикарио" был жёсткой криминальной драмой о героях, легко забывающих о нравственных ценностях ради достижения цели. Но, похоже, у создателей сиквела несколько иной подход. Судя по трейлеру, картина станет более зрелищной и динамичной, а главные герои проведут более отчётливую грань между добром и злом. Впрочем, мрачная тональность и жестокость, скорее всего, останутся на месте. Увы, Эмили Блант, чьими глазами раскрывалась история прошлого фильма, к своей роли не вернётся. Но, возможно, тем интереснее будет наблюдать за дуэтом дель Торо и Бролина.

На чей вкус: "Сикарио-2" нацелен на любителей боевиков, которых не смущает экранная жестокость, а неоднозначные персонажи привлекают больше, чем шаблонные герои и злодеи.

"Ты квач" — 28 июня

История о пятёрке закадычных друзей, обладающих весьма специфической традицией раз в год играть в квача. Казалось бы, что может быть особенного в невинной детской игре. Да вот только взрослые товарищи и играют по-взрослому, ставя под угрозу здоровье, карьеры и отношения друг друга. На сей раз ежегодная забава совпадает со свадьбой Джерри, единственного непобеждённого игрока. Так что остальные друзья решают сделать из него квача во что бы то ни стало.

Можно подумать, что история великовозрастных недотёп, попадающих в нелепые и комичные ситуации, не выглядит тем фильмом, на который непременно нужно идти в кино. С другой стороны, смеяться всегда лучше в компании. А кинозал — как раз то место, где она всегда под рукой. Кроме того, в активе картины "Ты квач" весьма колоритный актёрский состав. За Джереми Реннером и Джоном Хэммом, часто играющих крутых парней, будет любопытно понаблюдать в комедийном амплуа. А Эд Хелмс, которому оно как раз не чуждо, вполне может усилить эту парочку.

На чей вкус: "Ты квач" может прийтись по душе любителям понаблюдать за ребячествами взрослых мужчин и женщин, а также посмеяться в заполненном кинозале, где эмоции воспринимаются острее.