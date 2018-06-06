В Киеве на Софийской площади выступит актер Джон Малкович

1 июля в Киеве на Софийской площади выступит знаменитый американский актер театра и кино Джон Малкович.
Концерт с участием выдающихся художников современности состоится в рамках проекта "Пути дружбы". Малкович на концерте выступит в роли чтеца. Об этом сообщает сайт Национальной оперы Украины.
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В основе программы концерта - бессмертные произведения Джузеппе Верди, фрагменты из оперы "Набукко", а также премьерное исполнение поэмы "Портрет Линкольна" для чтеца (Джон Малкович) и симфонического оркестра, написанной американским композитором Аароном Коплендом в разгар Второй мировой войны и посвященной национальному герою американского народа Аврааму Линкольну.
Начало концерта в Киеве в 21:00. Отметим, что такой же концерт пройдет 3 июля в итальянском городе Равенна.
"Пути дружбы" - это международный проект, основанный престижным Равеннским фестивалем в 1997 году. Проект вошел в историю как пример высокого гуманизма, преодолевающий конфронтацию и тупиковые политические решения, несущий миротворческую миссию, чтущий память жертв трагических событий современности.