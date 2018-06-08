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Главная » Стиль жизни » Культура » Бей первым. Лучшие сериалы июня
Бей первым. Лучшие сериалы июня
Кадр из сериала "Кобра Каи"

Бей первым. Лучшие сериалы июня

В подборке Фокуса — дети в бункере, неканоничная Агата Кристи и другие занятные сюжеты новых сериалов

Сергей Ксаверов - 08.06.18 150
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"Дикая, дикая земля" / Wild Wild Country

Создатели: Мэклейн Уэй, Чепмен Уэй
В ролях: Ошо, Ма Ананд Шила, Джордж Мередит, Йон Боуэрман, Келли МакГриер
Где: Netflix

"Дикая, дикая земля" вышел ещё в марте, но постепенно приобретал известность и сейчас совершенно закономерно может считаться одним из самых ярких шоу весны. Это документальный мини-сериал на шесть часовых эпизодов. Это реальная история одного города за четыре года — в интервью участников событий и хроникальных кадрах. Самого странного города, который можно только себе представить. Он был возведён буквально в нигде — в каменистой пустыне штата Орегон в США, где ничего не растёт, а ближайший городок из 40 жителей находится в 19 милях. Назывался город Раджнипушрам. Его построили последователи индийского учителя Ошо. Это был город-утопия. Он просуществовал четыре года.

Всё это закончилось самым крупным делом по нарушениям иммиграционных законов США, первым случаем применения биологического оружия на территории этой страны и самым крупным делом по отравлению в истории этой страны. "Дикая, дикая земля" начинает за упокой — это медленное и основательное представление личности Ошо и тех, кто его окружал, рассказ о том, почему этот город понадобился, и как он сам и его ученики решили переехать из Индии. Настоящий масштаб истории начинает проглядывать только со второго эпизода и с тех пор не перестаёт удивлять тем, насколько реальная жизнь разнообразнее и страннее всего того, что может придумать любой сценарист.

"Дождь" / The Rain

Создатели: Янник Тай Мосхолт, Кристиан Поталиво, Эсбен Тофт Якобсен
В ролях: Альба Аугуст, Лукас Лингаард Тённесен, Микель Бо Фёльсгард, Лукас Локкен
Где: Netflix

Над Данией нависает туча, дождь из которой несёт смертельный вирус. "Дождь" начинается без предупреждения, быстро перенося семью из четырёх человек в подземный бункер, оснащённый всем необходимым, а затем оставляет нас всего с двумя героями. Причём, с теми, кто меньше всех понимает, что происходит, — Симоной и Расмусом, братом и сестрой, отец которых, кажется, замешан в происходящем. Поэтому, надев защитную одежду и помахав детям на прощание, он оставляет их под землёй. Проходит шесть лет, прежде чем у них закончится еда и они вынуждены будут выйти наружу.

"Дождь" очень ждали и совсем не потому, что это был первый датский сериал, проданный на платформу Netflix, а потому что это европейский фильм про выживание в постапокалиптическом мире. Наверное, самая интересная его черта — этическая. Главные герои не были на поверхности земли шесть лет, и за эти годы выжившие создали совершенно иной моральный кодекс, чем тот, к которому привык и зритель, и Симона с Расмусом. Второе достоинство — Альба Аугуст в главной роли. Если она продолжит в том же духе, у неё впереди большая карьера и, скорее всего, не в Дании.

"Испытание невинностью" / Ordeal by Innocence

Режиссёр: Сара Голдбахер
В ролях: Билл Найи, Элла Пернелл. Морвен Кристи, Энтони Бойл, Кристен Кларк
Где: BBC

После убийства матери богатого английского семейства в канун Рождества в своём особняке её сына обвиняют в этом преступлении и сажают в тюрьму, где он погибает ещё до суда. Спустя 18 месяцев в дом приходит человек и утверждает, что он алиби убийцы, так как в момент преступления подвозил его на машине. Это значит, что убийца находится среди пятерых человек — четырёх приёмных детей и мужа женщины. Или не значит? В любом случае появление незнакомца — это палка в осиное гнездо.

Третья экранизация одного из поздних и самых любимых ею лично романов Агаты Кристи в мини-сериале BBC (всего три часовые серии) помимо того, что вышла успешной, станет известна и как самая скандальная. Отчасти потому, что одного из актёров пришлось заменить и все эпизоды с ним переснять из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Но главное, что Сара Фелпс, сценарист фильма, переместила действие романа в 1950-е, изменила детали и концовку, чем разъярила фанатов-фундаменталистов Агаты Кристи. Мало того, что она не извинилась за это, но послала смотреть "канонические экранизации" куда-нибудь в другое место. По-своему Фелпс права. С романом всё равно ничего не приключится. Тем, кто хочет Агаты Кристи, можно всегда перечитать её роман. Её же версия вышла куда более современной и забористой.

"Кобра Каи" / Cobra Kai

Создатели: Йон Хурвитц, Хейден Шлоссберг
В ролях: Ральф Маккио, Уильям Забка. Кортни Хенггелер, Таннер Бьюкенен, Мэри Маузер
Где: YouTube Red

Это часть франшизы "Карате кид", но не того фильма 2010 года с Джеки Чаном и сыном Уилла Смита, а самого первого фильма ещё 1984 года. Да, где героя Ральфа Маккио все обижали в школе, пока за него не взялся мудрый старый китаец и не научил карате. А потом он победил в главном состязании своего главного врага — белобрысого злобного мальчика (Уильям Забка) из школы, где учит ещё более злобный сенсей.

Этот сериал мог бы стать незаметной, да и малоинтересной попыткой сыграть на ностальгии по 1980-м и популярности того периода, но именно он оказался одним из главных приятных сюрпризов мая. Без всяких скидок и ровно через 34 года "Кобра Каи" смотрит на жизни уже не одного, а обоих персонажей того фильма — героя и антигероя. Их роли равноправны. И не то чтобы они сейчас поменялись местами — эта остроумная и здорово прописанная история имеет совсем другой привкус. Понятно, что антигерой теперь бедный лузер, а бывший наш герой — преуспевающий бизнесмен. Но первый снова откроет школу карате, и они опять встретятся. "Кобра Каи" очень интересно жонглирует клише, переиначивая их, и по-хорошему ироничен. И, главное, работает как самостоятельная история.

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