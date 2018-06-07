Зачем нам эти перья. Кому понравится "Мир Юрского периода-2"

На экраны украинских кинотеатров выходит "Мир Юрского периода-2". Фильм может продержать в волнительном напряжении, но есть ли в его активе что-нибудь еще?

После того как воскрешенные динозавры разрушили парк в "Мире Юрского периода", место оказалось в их полном распоряжении. На несколько лет доисторических животных оставили в покое, так что вмешаться решила сама природа. Поблизости пробудился вулкан, и теперь динозаврам грозит очередное вымирание. Спасательная группа во главе с бывшей руководительницей парка Клэр Диринг (Брайс Даллас Ховард) и дрессировщиком велоцирапторов Оуэном Грэйди (Крис Пратт) отправляется к ним на выручку. Однако у спонсоров эвакуации есть свои корыстные и зловещие планы на животных, которые являются не только чудом науки, но и весьма ценным активом.

Почему у них нет перьев? Такой вопрос можно было услышать от дотошных зрителей. Ведь за 25 лет, что прошли со времен выхода первого "Парка" мир узнал, что многие динозавры на самом деле имели оперение. Но проблема фильма не в том, что он не учитывает современные знания – блокбастеры всегда жертвовали достоверностью ради зрелищности. А в том, что за два с половиной десятилетия наше представление о динозаврах эволюционировало сильнее, чем творческая мысль голливудских киноделов. Авторы "Мира Юрского периода-2" не стараются привнести во франшизу что-нибудь новое, а только видоизменяют уже готовый материал. Порой удачно, но чаще – нет.

Крис Пратт не выходит из образа комичного мачо еще со времен "Стражей Галактики"

Еще во время просмотра трейлеров в глаза бросались параллели с "Парком Юрского периода". Новый фильм, конечно, не является точной копией своего 21-летнего предка, но в ряде сюжетных поворотов наследственность, как говорится, на лицо. Авторы пытаются сгладить впечатление, примешивая гены интриг и загадок, да только первые не поражают изощренностью или коварством, а вторые легко разгадываются.

Доктора Яна Малкольма (Джефф Голдблюм) – одного из главных героев оригинальных "Парков" – выписали для камео

"Мир" близок к предкам не только по содержанию, но и по духу. Фильмы франшизы всегда умели пощекотать зрителю нервы, и этот не стал исключением. Почти ежеминутно герои сталкиваются со смертельной опасностью, и каждый очевидный путь к спасению приводит лишь к новым угрозам. Благодаря этому аудитория практически от начала и до конца томится в состоянии тревожного ожидания.

Напряженная атмосфера усиливается яркими спецэффектами – еще одной наследственной чертой "Юрского периода". Вне зависимости от того, разворачивается ли на экране природный катаклизм, погоня в тесном помещении или эффектный выход ревущего динозавра, картинка выглядит живой и красочной.

Увы, на алтарь саспенса и графики зачастую возлагается даже не достоверность, а логичность действия. Изрядное количество событий в фильме происходят просто потому, что так надо. Порой ради пущей увлекательности сцен игнорируются даже вымышленные законы, созданные для самого фильма.

Один из переломных моментов фильма – аукцион, на котором динозавров продают по цене меньшей, чем у коллекционных Ferrari

На помощь могли бы прийти обаятельные персонажи, способные сделать так, чтобы зритель заострял свое внимание на них, а не на сценарных прорехах. Однако в "Мире Юрского периода-2" такие личности в дефиците. Весь первый план занимает крупная фигура Оуэна Грэйди в исполнении Криса Пратта. Он, конечно, хорош, но уж больно его много. Героиня Брайс Даллас Ховард изредка вносит свою лепту, надавливая на эмоции. А что касается остальных персонажей, то они там есть, и это все, что можно о них сказать.

Этот неловкий момент, когда понимаешь, что у компьютерных динозавров в фильме больше харизмы, чем у персонажей-людей

"Мир Юрского периода-2" так стремится быть похожим на своих прославленных предков, что забывает позаботиться о собственной индивидуальности. Он способен увлечь, погрузив в напряженную атмосферу. И если из нее не выныривать, время просмотра пролетит незаметно и принесет удовольствие.

В то же время поклонники франшизы не смогут не сравнивать новый фильм со старым, а сторонний зритель, не смотревший ни одного "Парка", увидит сюжетное решето. Так что перед покупкой билета стоит задаться вопросом, а нужны ли вообще эти перья.

Стоит ли смотреть "Мир Юрского периода-2"?

Да, если:

- Вы не готовы смотреть хорроры, но не прочь пощекотать себе нервы;

- Вы уверены, что Криса Пратта много не бывает;

- Вы считаете, что если уж держать в шкафу скелет, то это должен быть скелет динозавра.

Нет, если:

- Вы не готовы воспринимать фильм, который демонстрирует огрехи, стоит лишь поскрести по поверхности;

- Вы полагаете, что динозавры "Юрского периода" должны были вымереть еще в 90-х;

- Вы уверены, что в хорошей истории должно быть больше одного интересного персонажа.