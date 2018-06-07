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Главная » Стиль жизни » Культура » Видео Умерла Кира Муратова

Видео Умерла Кира Муратова

<span class="label red">Видео</span> Умерла Кира Муратова
Фото: ИноСМИ

Последними работами режиссера стали драмы "Мелодия для шарманки" и "Вечное возвращение. Кастинг"

07.06.18 58
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Знаменитый украинский кинорежиссер Кира Муратова умерла на 84-м году жизни.

Об этом в своем Facebook сообщил продюсер Юрий Минзянов.

"Ушла Кира... С ней целая эпоха... Помню, как еще студентом ВГИКа плакал на "Долгих проводах", — написал он.

"Два часа назад ее не стало. И не стало Вселенной. Единственная, уникальная, гениальная. На душе и в Одессе – ночь", – написал на своей странице в Facebook журналист  Олег Вергелис.

Муратова написала сценарии и срежиссировала ряд фильмов, среди которых выделяется "Астенический синдром", завоевавший Специальный приз жюри "Серебряный медведь" 40-го Берлинского кинофестиваля и кинопремию "Ника" за лучший игровой фильм.

В ее картинах снимались Владимир Высоцкий, Олег Табаков, Рената Литвинова.

Напомним, Кира Муратова родилась в Румынии в 1934 году. В 1961 году она стала режиссером на Одесской киностудии, потом работала на "Ленфильме".

Последними работами режиссера стали драмы "Мелодия для шарманки" и "Вечное возвращение. Кастинг".

В возрасте 80 лет Муратова заявила о завершении карьеры. Она жила в Одессе.

Муратова активно поддерживала события Революции достоинства, а после аннексии Крыма говорила, что о нем нужно забыть до момента, пока, например, не развалится Россия.

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