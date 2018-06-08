Умер актер Игорь Лях, сыгравший в фильме "Любовь и голуби"

В России скончался известный актер Игорь Лях, который сыграл в знаменитом советском фильме "Любовь и голуби" героя Леньку.
Об этом сообщает актер МХАТ имени Горького Дмитрий Корепин в Facebook.
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Причина кончины Игоря Ляха не сообщается. Артисту было 55 лет.
В высшем театральном училище имени Щепкина, где работал актер, его кончину подтверждать отказались.
Он также снялся в фильмах "Жил-был Шишлов", "Недоросль", "Елки 3" и других.
Ранее сообщалось, что скончалась актриса Нина Дорошина, которая сыграла главную роль в фильме "Любовь и голуби".