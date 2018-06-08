59-летняя Мадонна заявила о скором замужестве

Не исключено, что речь идет о ее новом образе для клипа

59-летняя американская певица Мадонна обескуражила своих фанатов, сделав неожиданное заявление о скором замужестве.



"Я буду невестой. Выйду замуж. К удивлению!", - написала в своем Twitter звезда, добавив хэштег "родственная душа".

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Подписчики Мадонны предполагают, что речь идет о ее новом образе для клипа.



Некоторые верят в то, что артистка действительно третий раз пойдет к алтарю.

Отметим, ранее Мадонне разрешили усыновить еще двух детей из Малави.