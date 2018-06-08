Министерство культуры добавило трех россиян в санкционный список

Министерство культуры Украины включило трех российских деятелей в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.
В частности, речь идет про продюсера и кинорежиссера Рената Давлетьярова, писателя Василия Сахарова и актера Максима Щеголева.
В целом этот список сейчас состоит из 134 человек.
В последний раз этот список пополнялся в марте.
Минкульт составляет его на основании обращений Совета нацбезопасности и обороны Украины, Службы безопасности и Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.
Напомним, телеканал "1+1" подал в суд на Минкульт.