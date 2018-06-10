Туда-сюда-обратно. Лучшие книги июня

Персонажам романов июньского книжного обозрения Фокуса не сидится на месте. Одни путешествуют, другие отправляются в эмиграцию, третьи скрываются на чужбине от притеснений, но все в конце концов возвращаются в родные края

Британец Дэвид Солой безжалостно вскрыл все тайные язвы мужской натуры и тщательно разобрал её по крупным и мелким косточкам. В книге американки китайского происхождения Июнь Ли есть немного любви, но главной движущей силой сюжета является ненависть. Нигерийка Чимаманда Адичи рассказала о своих соотечественниках, мечтавших сначала уехать из страны, а потом вернуться обратно. Марина Вишневецкая написала роман о том, что привычка в любви важнее страсти. Остап Украинец решил, что историю города Станислава, ныне пока что Ивано-Франковска, не помешает украсить фантазиями о древних рукописях и тайных орденах.

Дэвид Солой "Каков есть мужчина"

"Эксмо", 2018

Кто: уроженец канадского Монреаля и выпускник английского Оксфорда, Солой написал три романа и сочинил десятки радиодрам для Би-би-си, но громкий успех, который принесла ему книга "Каков есть мужчина", с предыдущими достижениями несравним.

Что: роман в девяти рассказах, почти не пересекающихся между собой. В 2016 году вошёл в шорт-лист Букеровской премии.

О чём: структура книги настолько проста и эффектна, что диву даёшься, как это раньше до такого никто не додумался. В героях девять мужчин, каждый следующий на 5–7 лет старше предыдущего, первому 17 лет, последнему — 73, в конце выясняется, что эти двое — внук и дед, так что круг замыкается. Все как-то связаны с Британией, но действие расползается по разным уголкам Европы. Для динамики и эффекта присутствия Солой использует преимущественно настоящее время, в оригинале present continuous. Последовательно сменяют друг друга юношеские робость и щепетильность, безудержная молодая похоть, внезапное чувство, лишающее здоровенного мужика здравого смысла, бесстыдный взрослый эгоизм по отношению к женщине, не менее бессовестный цинизм в гонке за успехом, убожество лузера-дауншифтера, заметное всем, кроме него самого, усталость немолодого человека, предпочитающего бизнес амурным приключениям, крах пожилого финансового магната, страх смерти старика. В общем, всему своё время, и оно, как водится, неотвратимо.

Как: Солой с мужчинами не церемонится. Пожалуй, иногда он с ними даже слишком жесток, но всё равно справедлив: мужчина таков, каков он есть, и с этим ничего не поделать. Тем не менее практически все герои книги, даже самые неприятные, вызывают некоторое сочувствие. Иногда кроме читателя их совершенно некому пожалеть.

Июнь Ли "Добрее одиночества"

Corpus, 2018

Кто: Ли родилась в Китае, но писать стала только после переезда в США, причём исключительно на английском. Начинала с короткой прозы, потом перешла к крупной.

Что: второй роман писательницы. В оригинале вышел в 2014-м, литературных наград не завоевал, но удостоился щедрой похвалы самого Салмана Рушди.

О чём: подкидыш Жуюй, воспитанная двумя тётушками, христианскими ригористками и старыми девами, в 15 лет приезжает к их дальним родственникам в Пекин. Она настолько замкнута и лишена эмоций, что кажется жестокой и бессердечной. А может, и не кажется: есть подозрение, что именно Жуюй виновна в произошедшей в доме трагедии. Так это или нет, станет ясно только двадцать лет спустя, когда Жуюй решит вернуться из Америки на родину.

Как: что предпочесть — холодность, равнодушие, одиночество, отсутствие иллюзий и привязанностей или душевное тепло, близость, любовь? Каждый из трёх основных персонажей романа делает свой выбор, но если он кажется окончательным, то это всего лишь очередная иллюзия.

Чимаманда Адичи "Американха"

"Фантом пресс", 2018

Кто: самая известная из современных африканских писательниц.

Что: роман 2013 года. В оригинальном названии – Americanah – имитируется простонародное нигерийское произношение.

О чём: о том, как Ифемелу уехала из Нигерии в США, терпела там всяческие лишения, постепенно обжилась, стала популярным блогером, заработала много денег, но почувствовала, что её неудержимо влечёт на родину. О том, как её возлюбленный Обинзе уехал из Нигерии в Великобританию, терпел там всяческие лишения, его поймали, арестовали и выдворили на родину, где он заработал много денег и был примерным семьянином, пока из Америки не вернулась Ифемелу.

Как: несколько простодушно и мелодраматично, но актуально и злобо­дневно. "Американха" — роман о травме эмиграции, о болезненном, порой непреодолимом ощущении социальной неполноценности, о том, что все мы немножко расисты, только сами этого не понимаем. А ещё, конечно, о всепобеждающих высоких чувствах. Любовь — она и в Африке любовь.

Марина Вишневецкая "Вечная жизнь Лизы К."

АСТ, 2018

Кто: русская писательница родом из Харькова. Известна не только как прозаик, но и как автор сценариев к анимационным фильмам, в том числе к суперпопулярному в 1980-х "Домовёнку Кузе".

Что: интерес вызвало два обстоятельства: во-первых, Вишневецкая давно не обращалась к крупной прозе, во-вторых, новый роман отчасти касается темы войны на Донбассе.

О чём: о том, как молодая москвичка Лиза работает в постылом рекламном агентстве, в одиночку воспитывает сына и время от времени позволяет себе связи с мужчинами. Одна такая связь внезапно приводит к беременности, замужеству и эмиграции.

Как: частная история героини разворачивается на фоне общей истории России с её подавлением инакомыслия и реваншистской милитаристской истерией. Жёстко высказываясь о действиях власти, Вишневецкая не щадит и российскую либеральную интеллигенцию, ибо часть вины за нынешнее положение дел лежит на ней. Впрочем, "Вечная жизнь Лизы К." не столько поднимает острые проблемы, сколько нежно их сглаживает.

Остап Украинец "Малхут"

"Фабула", 2017

Кто: 24-летний дебютант. Родился в Калуше, учился в Ивано-Франковске, и это многое объясняет. Фамилия настоящая, не псевдоним.

Что: первый роман молодого писателя. Уже есть и второй, называется "Транс". Молодые писатели у нас плодовитые.

О чём: о том, как адвокат и контрабандист, а впоследствии лучший бургомистр Станислава Игнаций Каминский находит документы конца XVII века, в которых упоминается загадочный орден Дракона, и начинает выискивать в 1860-х годах следы событий двухсотлетней давности.

Как: то довольно незатейливо, то весьма прихотливо, с обилием диалектизмов и архаизмов, столь милых сердцам галицких литераторов. Роман Украинца напрашивается на определение "постмодернистский": название взято из Талмуда, исторические лакуны заполнены домыслами, среди персонажей — граф Дракула и Иван Франко, а одна из главных тем — противостояние имперской и националистической идеологий. И это вовсе не про то, о чём можно подумать в 2018-м, а про Австро-Венгрию и поляков.