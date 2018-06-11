Netflix обнародовал фотографии со съемок финального сезона популярного политического сериала "Карточный домик".
Главной героиней шестого сезона станет Клэр Андервуд в исполнении Робин Райт.
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В сериале также снимаются Майкл Келли, Джейн Аткинсон, Патриша Кларксон. К ним также присоединились Дайан Лэйн, Грег Киннир и Коди Ферн.
Шоу выйдет на Netflix осенью 2018 года.
Напомним, Netflix выпустил тизер финального сезона популярного сериала "Карточный домик". Ролик опубликован на канале стримингового сервиса в YouTube.