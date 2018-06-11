У Игры престолов появится приквел

Действие нового сериала будет происходить за тысячи лет от событий оригинального сериала

Американский канал HBO заказал пилотную версию приквела культового сериала "Игра престолов".

Его действие нового шоу будет происходить за тысячи лет от событий оригинального сериала.

Как информирует The Hollywood Reporter, шоу расскажет о переходе мира "от золотого века героев к самым темным временам". Сценарием займется Джейн Голман (Пипец, Kingsman: Секретная служба) вместе с Джорджем Р. Р. Мартином.

В сетях появился логлайн, не разглашающий никаких подробностей: "Только одно можно сказать наверняка: мы увидим историю от ужасающих секретов Вестероса до истинного происхождения белых ходоков, от загадок Востока до легенды Старков - это не та история, о которой мы думаем, совершенно не то, что мы знаем".

Остальные детали проекта и дата релиза пока не сообщаются.

Напомним, Гора из Игры престолов стал самым сильным мужчиной в мире.