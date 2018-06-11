Снежана Егорова написала письмо Порошенко о телевизионном киллерстве

Снежана Егорова - экс-супруга Антона Мухарского - после того, как уволилась с телеканала "Прямой" и попала в больницу, написала открытое письмо президенту Петру Порошенко.

"Кто может и должен остановить такое позорное явление как телевизионное киллерство, которое приобретает катастрофические и невиданные доныне масштабы, особенно на фоне контраверсионных политических и социальных процессов, которые в последнее время бушуют в нашем многострадальном обществе," - написала она.

Она напомнила, что имеет 25-летний стаж работы на телевидении, является профессиональной актрисой, общественным деятелем и лидером общественной организации "Gorod S", а также многодетной матерью.

"Обращаюсь к Вам, уважаемый господин Президент как к лидеру Революции Достоинства с просьбой разобраться и дать свою оценку действиям, которые совершенно безнаказанно разворачиваются на общенациональном телевизионном канале ПРЯМОЙ", - написала Егорова.

Она снова упомянула, что 1 июня, в Международный день защиты детей, в программе "Поярков Ньюз" было предложено зрителю дать ответ на следующий вопрос: "Если бы у Вас была возможность спасти одного из них, кого бы вы выбрали?" и предложены варианты ответа: Снежана Егорова или Антон Мухарский.

"В дальнейшем в эфире вышеупомянутого телепроекта "Поярков Ньюз" неоднократно упоминается моя фамилия, приписывая мне действия, которых я не совершала и манипулируя моим именем в негативном, а иногда и политическом контексте, что я расцениваю как сведение личных счетов, уничтожение моей профессиональной и деловой репутации, а также лишение меня средств к существованию с целью давления. И в конце на фоне последних событий, связанных с журналистами и общественными деятелями, призыв к моему физическому уничтожению", - написала она.

Егорова написала: "результате таких поступков со стороны руководства общенационального телеканала "Прямой" я попала в кардиологическое отделение больницы, а детей вынуждена вывезти в безопасное место, где им не угрожает опасность".

Егорова обратилась к Порошенко не только как к Гаранту Конституции, но и как "к мужу и многодетному отцу, ради общего будущего всех детей и матерей Украины".

Она попросила защитить ее жизнь и жизнь ее детей, потому что честь и достоинство матери и женщины - это достоинство государства в целом. А также разобраться и дать отпор таком позорном и вопиющим явлениям как телевизионное киллерство и троллинг с целью уничтожения репутации в эфире общенациональных СМИ.

Напомним, Антин Мухарский хочет просить политического убежища в Европе.